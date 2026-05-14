Bảo đảm hoàn thành xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư trong quý 2-2026

Ngày 14-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng ký công điện số 39/CĐ-TTg về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Nội dung công điện nêu rõ, tính đến ngày 27-4-2026, số lượng cơ sở nhà, đất cần tiếp tục xử lý còn nhiều (hơn 6.000 cơ sở). Vì vậy, để đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, bảo đảm tiến độ, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương chưa hoàn thành việc xử lý nhà, đất dôi dư, chỉ đạo hoàn thành việc quyết định xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư chưa xử lý trước ngày 25-5; tổ chức xử lý nhà, đất dôi dư theo đúng thời hạn quy định; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí.

Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh thành trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý để bảo đảm hoàn thành xử lý, khai thác, sử dụng trong quý 2-2026, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí.

Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh thành phân công một đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo UBND tỉnh thành trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành có liên quan làm việc trực tiếp với từng xã, phường, đặc khu hoặc cụm xã, phường, đặc khu để tháo gỡ, hướng dẫn xử lý nhà, đất dôi dư.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì báo cáo Chính phủ xây dựng Nghị quyết đặc thù theo trình tự, thủ tục rút gọn để đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

