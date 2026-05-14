Tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm

Chiều 14-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM. Các đồng chí: Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, chủ trì.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong chủ trì họp báo, chiều 14-5

Tại buổi họp báo, đại diện các địa phương thông tin về tiến độ công tác giải phóng mặt bằng Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm trên địa bàn.

Ông Phạm Văn Tồn, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Lợi Trung cho biết, dự án đoạn qua phường ảnh hưởng đến 311 trường hợp. Đến nay, 221 trường hợp đã bàn giao mặt bằng (đạt tỷ lệ 71,6%). 90 trường hợp còn lại chưa bàn giao mặt bằng.

Ông Phạm Văn Tồn thông tin tại họp báo, chiều 14-5

Theo ông Phạm Văn Tồn, hiện nay vẫn ưu tiên công tác vận động, thuyết phục. Tuy nhiên, các trường hợp đã được vận động mà vẫn chưa đồng ý bàn giao, phường sẽ kiên quyết cưỡng chế để đảm bảo tính nghiêm minh và tiến độ chung của dự án.

Dự án rạch Xuyên Tâm ảnh hưởng đến 869 trường hợp ở phường Gia Định (gồm 263 trường hợp giải tỏa một phần và 606 trường hợp giải tỏa toàn phần). Bà Nguyễn Thị Ngọc Khánh, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng và đô thị, UBND phường Gia Định cho biết, đến ngày 13-5, 615 trường hợp (tỷ lệ 71%) đã bàn giao mặt bằng. Những trường hợp chưa bàn giao mặt bằng chủ yếu bị giải tỏa toàn phần.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Khánh phát biểu tại họp báo, chiều 14-5

Theo UBND phường Gia Định, khó khăn lớn nhất hiện nay là các trường hợp có yếu tố đồng thừa kế. Theo quy định, người dân phải hoàn tất thủ tục khai nhận di sản thừa kế mới đủ điều kiện nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Thủ tục này đòi hỏi nhiều giấy tờ và thực tế, nhiều loại giấy tờ như giấy khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn… đã thất lạc. Người dân phải liên hệ nhiều địa phương để trích lục hồ sơ, thậm chí một số trường hợp phải thực hiện thủ tục tại tòa án.

Những vướng mắc này dẫn đến kéo dài thời gian hoàn tất thủ tục, ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng theo yêu cầu.

Để tháo gỡ khó khăn, UBND phường Gia Định chủ động lập danh sách các trường hợp vướng mắc, gửi TAND và các Văn phòng công chứng phối hợp hỗ trợ, vận động các văn phòng luật sư trên địa bàn tư vấn pháp lý miễn phí cho người dân, tăng cường công tác vận động, giải thích nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. UBND phường tiếp tục phối hợp tháo gỡ các khó khăn, phấn đấu hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng theo chỉ đạo của UBND TPHCM trước ngày 30-6.

Tăng cường phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng Tại họp báo, bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố có xu hướng gia tăng rõ rệt, đặc biệt là sốt xuất huyết và tay chân miệng. Bà Lê Hồng Nga thông tin tại họp báo Tính đến hết ngày 10-5, TPHCM ghi nhận hơn 16.000 ca sốt xuất huyết (tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm 2025). Bệnh tay chân miệng cũng ghi nhận mức tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Cả hai bệnh đều đã ghi nhận trường hợp tử vong. Ngoài ra còn phát hiện rải rác các ca bệnh truyền nhiễm khác như não mô cầu và một số bệnh nguy hiểm khác. Trước tình hình đó, HCDC đã tham mưu Sở Y tế TPHCM nhiều giải pháp phòng chống. Đó là tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết (15-6), tập trung tổng vệ sinh môi trường, rà soát và xử lý các điểm nguy cơ phát sinh lăng quăng, muỗi truyền bệnh. Bên cạnh đó, khuyến khích người dân chủ động tiêm vắc xin phòng bệnh. Khi có triệu chứng sốt không rõ nguyên nhân, người dân cần đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời, không tự ý dùng thuốc. Đối với tay chân miệng, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám sớm khi có dấu hiệu nghi ngờ như sốt, loét miệng, nổi ban ở tay, chân; theo dõi sát nếu điều trị tại nhà để phát hiện dấu hiệu chuyển nặng.

CẨM TUYẾT