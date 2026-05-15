Vận hành “đường 3 chiều”: Linh hoạt điều tiết lưu thông

Hôm nay 15-5, Sở Xây dựng TPHCM chính thức triển khai mô hình tổ chức giao thông “đường 3 chiều” trên đường Cộng Hòa (đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch), với 2 làn giữa được điều chỉnh linh hoạt theo từng khung giờ cao điểm giúp tối ưu mặt đường, giảm ùn tắc tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Chia 3 phần lưu thông riêng biệt

Theo phương án triển khai, đường Cộng Hòa sẽ được chia thành 3 phần lưu thông riêng biệt. Hai phần sát vỉa hè ở mỗi bên được tổ chức cố định cho các phương tiện lưu thông theo từng chiều như hiện nay. Riêng 2 làn nằm giữa tim đường sẽ được điều chỉnh linh hoạt tùy thời điểm.

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TPHCM đang hoàn thiện dải phân cách thép hai làn giữa tim đường Cộng Hòa. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trong giờ cao điểm buổi sáng, khi lưu lượng xe từ phía Tây Bắc và các khu vực ngoại thành đổ vào trung tâm tăng cao, 2 làn giữa sẽ ưu tiên cho hướng từ đường Trường Chinh đi đường Út Tịch. Như vậy, chiều đi vào trung tâm và khu vực sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có tổng cộng 4 làn xe lưu thông, trong khi chiều ngược lại còn 2 làn. Đến giờ cao điểm buổi chiều, phương án sẽ được đảo chiều. Hai làn giữa tim đường sẽ phục vụ hướng từ đường Út Tịch đi đường Trường Chinh nhằm giải tỏa lượng xe từ trung tâm thành phố đi ra cửa ngõ Tây Bắc. Ngoài giờ cao điểm, tuyến đường sẽ trở lại trạng thái lưu thông hai chiều như thông thường.

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TPHCM), việc tổ chức giao thông linh hoạt xuất phát từ thực tế lưu lượng xe giữa hai hướng trên đường Cộng Hòa luôn chênh lệch lớn theo từng thời điểm trong ngày. Trong nhiều năm qua, dù mặt đường rộng nhưng việc phân chia làn cố định khiến khả năng khai thác chưa đạt hiệu quả tối đa. Để triển khai phương án này, thời gian qua các đơn vị chức năng đã tháo dỡ dải phân cách bê tông kết hợp cây xanh giữa tuyến đường. Phần diện tích sau tháo dỡ được cải tạo thành làn xe mới rộng khoảng 3m. Đồng thời, lắp đặt hệ thống dải phân cách thép, vạch sơn và biển báo điện tử.

Về thắc mắc của người dân liên quan các vạch trắng liền đôi xuất hiện giữa đường, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ Nguyễn Xuân Vinh cho biết, đây là giới hạn của dải phân cách mới phục vụ phương án tổ chức “đường 3 chiều”. Hiện đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện lắp đặt 2 dải phân cách thép, các làn giữa sẽ được ngăn cách bằng dải phân cách cứng nhằm đảm bảo an toàn khi đảo chiều lưu thông. Nghĩa là toàn bộ mặt đường Cộng Hòa có 6 làn xe.

Giảm áp lực giao thông cửa ngõ

Theo Sở Xây dựng TPHCM, mô hình tổ chức lưu thông linh hoạt theo thời gian đã được nhiều nước áp dụng nhằm tối ưu hóa khả năng khai thác hạ tầng hiện hữu mà không cần mở rộng mặt đường quy mô lớn. Có nơi, các làn xe có thể đảo chiều bằng hệ thống dải phân cách di động và xe chuyên dụng.

Hai làn giữa tim đường Cộng Hòa được điều chỉnh đảo chiều. ẢNH: QUỐC HÙNG

Trong điều kiện thực tế đường Cộng Hòa, Sở Xây dựng TPHCM chọn phương án tổ chức “đường 3 chiều” kết hợp biển báo điện tử và dải phân cách cố định để vừa giảm chi phí, vừa đảm bảo hiệu quả điều tiết giao thông. Phương án đã được lấy ý kiến các đơn vị liên quan, trong đó có lực lượng cảnh sát giao thông, các chuyên gia giao thông và chính quyền địa phương. Việc ưu tiên thêm làn xe cho hướng có lưu lượng lớn vào từng thời điểm sẽ giúp giảm đáng kể hiện tượng dồn ứ kéo dài trong giờ cao điểm. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng lưu ý người dân cần đặc biệt chú ý quan sát biển báo và chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông trong giai đoạn đầu triển khai vì không tránh khỏi tâm lý bỡ ngỡ.

"Sau thời gian vận hành thực tế, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả của mô hình “đường 3 chiều” trên đường Cộng Hòa. Nếu phát huy hiệu quả sẽ nhân rộng sang một số tuyến đường khác. "Thời gian qua, thành phố cũng tiến hành rà soát, điều chỉnh các tuyến đường nhằm cải thiện hệ thống giao thông như tháo dỡ một số dải phân cách trên đường Trường Chinh, đoạn từ nút giao Cộng Hòa đến nút giao Tây Thạnh, nhất là tại các khu vực đang thi công dự án metro Bến Thành - Tham Lương”, ông Nguyễn Xuân Vinh cho biết.

Ùn tắc trước ngày vận hành Theo ghi nhận ngày 14-5, trước ngày chính thức vận hành “đường 3 chiều” trên đường Cộng Hòa (đoạn từ đường Trường Chinh đến Út Tịch), các phương tiện lưu thông qua khu vực này vẫn chưa quen, tình trạng kẹt xe vẫn còn xảy ra vào khung giờ cao điểm tại các nút giao, cầu vượt Hoàng Hoa Thám trên tuyến theo hướng vào trung tâm thành phố. Ông Trần Thanh Toàn, một tài xế xe ôm lâu năm tại khu vực, chia sẻ, 2 ngày gần đây, tình hình giao thông trở nên ùn tắc hơn sau khi lực lượng chức năng lắp các dải phân cách cứng bằng sắt để chia làn. Hy vọng người dân sẽ quen với việc áp dụng phân làn mới, tình trạng ùn tắc sớm được giải quyết. ĐÌNH DƯ

