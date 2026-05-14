Theo cơ quan khí tượng, nắng nóng diện rộng còn tiếp diễn trong ngày 15 và 16-5 ở nhiều khu vực. Riêng ở Nam bộ, nắng nóng giảm dần từ ngày 16-5.

Quan trắc viên ghi nhận mức nhiệt ngày nắng nóng. Ảnh: ĐÀI KTTV KHU VỰC BẮC BỘ

Chiều 14-5, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cập nhật tình hình nắng nóng tiếp tục xuất hiện diện rộng tại Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Nam bộ.

Nhiệt độ lúc 13 giờ tại nhiều trạm đo phổ biến 35-37 độ C, một số điểm vượt 38 độ C. Trong đó, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38,8 độ C, Tuy Hòa (Đắk Lắk) 38 độ C, An Nhơn (Gia Lai) 37,6 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 50-55%.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 15 và 16-5, Bắc bộ tiếp tục có nắng nóng đến nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian nắng nóng chủ yếu từ 11 giờ đến 16 giờ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nền nhiệt độ cao nhất cả nước đợt này, phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các chuyên gia thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, tại Nam bộ, ngày 15-5 vẫn duy trì nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Tuy nhiên, từ ngày 16-5, nắng nóng tại khu vực này giảm dần, chỉ còn xuất hiện cục bộ ở một số nơi thuộc miền Đông Nam bộ, với nhiệt độ trên 35 độ C.

Từ ngày 17-5, nắng nóng diện rộng ở Bắc bộ sẽ kết thúc. Trung bộ còn nắng nóng đến khoảng ngày 17-5.

Mức nhiệt tại TPHCM trong những ngày tới (nguồn số liệu từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia):

Ngày Nhiệt độ thấp nhất (độ C) Nhiệt độ cao nhất (độ C) Hôm nay 31 38 Ngày mai 28 37 Thứ bảy 27 34 Chủ nhật 26 34 Thứ hai 26 34 Thứ ba 26 31 Thứ tư 26 33 Thứ năm 25 32 Thứ sáu 26 33

PHÚC HẬU