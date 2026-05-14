Công đoàn phối hợp cấp ủy địa phương chăm lo người lao động

Tham dự có các đồng chí: Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM; Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân trao quy chế phối hợp đã ký với các Đảng ủy xã, phường, đặc khu

Tại lễ ký kết, đồng chí Bùi Thanh Nhân cho biết, hiện nay, toàn thành phố có khoảng 600.000 doanh nghiệp đang hoạt động với gần 8 triệu người lao động, trong đó có khoảng 30% là lao động phi chính thức. Đến nay, LĐLĐ TPHCM đang quản lý hơn 23.070 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn với hơn 2,4 triệu đoàn viên.

Theo đồng chí Bùi Thanh Nhân, thời gian qua, hoạt động công đoàn xã, phường, đặc khu còn nhiều khó khăn do chưa có quy định rõ ràng, đầy đủ về vai trò, vị trí của tổ chức này. Với sự hỗ trợ của Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, đặc khu đã giúp cho hoạt động của công đoàn tại địa phương gần với cơ sở, đoàn viên, người lao động.

Tuy nhiên, tình hình công nhân, lao động vẫn còn nhiều vấn đề cần được quan tâm giải quyết, nhất là nhu cầu về nhà ở, việc làm, an sinh xã hội, thiết chế văn hóa.

Do đó, việc ký kết quy chế phối hợp giữa LĐLĐ TPHCM với Đảng ủy xã, phường, đặc khu có ý nghĩa quan trọng, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc chăm lo, đại diện và bảo vệ người lao động. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng giai cấp công nhân, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân tin tưởng, sau lễ ký kết, hoạt động công đoàn tại cơ sở sẽ đi vào chiều sâu, thực chất hơn; hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin hai chiều để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, từ đó chăm lo tốt hơn cho người lao động.

Theo quy chế, LĐLĐ TPHCM và Đảng ủy các xã, phường, đặc khu phối hợp triển khai nhiều nội dung. Đó là tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong công nhân, lao động.

