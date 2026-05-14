Ngổn ngang công trường đường vành đai “nối dài” Đà Lạt

Dự án xây dựng đường Cam Ly - Phước Thành, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và du khách, giảm ùn tắc giao thông khu vực Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, hiện vẫn ngổn ngang, chậm tiến độ dù UBND tỉnh Lâm Đồng nhiều lần đôn đốc.

Video: Hiện trạng Dự án xây dựng đường Cam Ly – Phước Thành. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Dự án đường Cam Ly - Phước Thành có chiều dài 8,9km, nối phường Cam Ly - Đà Lạt và phường Lang Biang - Đà Lạt, kết nối khu vực phía Tây lên phía Bắc Đà Lạt. Năm 2022, UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng.

Mục tiêu đầu tư tuyến đường là tạo trục đường vành đai theo Quy hoạch chung đô thị Đà Lạt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Một đoạn đường mở tuyến mới dự án xây dựng đường Cam Ly – Phước Thành. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo kế hoạch ban đầu, dự án được thực hiện trong giai đoạn 2021-2024, sau đó điều chỉnh đến hết năm 2025. Tuy nhiên, do vướng giải phóng mặt bằng, dự án nhiều lần chậm tiến độ so với kế hoạch.

Đến nay, toàn tuyến mới có đoạn từ ngã ba Cam Ly đi Măng Ling, giao với đường Ankroet, dài khoảng 5,2km cơ bản hoàn thành. Phần còn lại vẫn chưa hoàn tất. Trong đó, tuyến mới từ Km4+556 của đường ĐT.722 đến điểm giao với đường 19-5, phường Lang Biang - Đà Lạt, còn ngổn ngang công tác giải phóng mặt bằng, san gạt địa hình.

Tuyến đường mở mới đi qua khu sản xuất của người dân phường Lang Biang - Đà Lạt, phía xa là núi Langbiang. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trước tình trạng dự án chậm tiến độ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp đã kiểm tra hiện trường, yêu cầu các đơn vị khẩn trương tập trung nhân lực, thiết bị, sớm hoàn tất mặt bằng để thi công, hoàn thành trước ngày 30-6-2026.

Ở một số đoạn, lác đác có vài công nhân thi công hệ thống thoát nước của tuyến đường. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, khi hoàn thành, dự án sẽ phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và du khách, góp phần giảm ùn tắc giao thông khu vực Đà Lạt.

Dự án cũng kết nối đồng bộ với tuyến đường vành đai Đà Lạt dài 7,4km, tổng vốn đầu tư 870 tỷ đồng. Tuyến này khởi công từ tháng 7-2021, đến nay cơ bản hoàn thành, cho phép phương tiện lưu thông từ khu vực phía Nam Đà Lạt, đoạn giữa đèo Prenn, sang phía Tây, khu vực thác Cam Ly.

>> Một số hình ảnh Báo SGGP ghi nhận tại hiện trường:

Hiện dự án còn vướng khoảng 80m mặt bằng chưa được giải phóng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Tại những khu vực có mặt bằng sạch, các công nhân tiến hành dọn dẹp, san gạt địa hình. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Một đoạn kè taluy bằng bê tông đang trong giai đoạn xây dựng. Tại vị trí này trước đây là ngọn đồi được hạ thấp để phóng tuyến mới trong dự án. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Tuyến đường hoàn thành sẽ kết nối phía Tây lên phía Bắc khu vực Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Đoạn từ ngã 3 Măng Ling tới từ Km4+556 đường ĐT.722 (trùng với đường ĐT.722) chưa hoàn thành thảm lại nhựa. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Hiện dự án đã thảm nhựa đường được hơn 80% toàn tuyến. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Một số đoạn thảm nhựa trước đó vài tháng đang được xử lý lại. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Tại khu vực tuyến mới đi qua, người dân tiến hành xây dựng nhà cửa, nhà kính phục vụ sản xuất. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Dự án xây dựng mới 1 cây cầu, hiện đã cơ bản hoàn thành phần thô. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Điểm cuối dự án giao với đường 19 tháng 5 (phường Lang Biang – Đà Lạt). Ảnh: ĐOÀN KIÊN
ĐOÀN KIÊN

