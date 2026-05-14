Ngổn ngang công trường đường vành đai “nối dài” Đà Lạt
Dự án xây dựng đường Cam Ly - Phước Thành, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và du khách, giảm ùn tắc giao thông khu vực Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, hiện vẫn ngổn ngang, chậm tiến độ dù UBND tỉnh Lâm Đồng nhiều lần đôn đốc.
Dự án đường Cam Ly - Phước Thành có chiều dài 8,9km, nối phường Cam Ly - Đà Lạt và phường Lang Biang - Đà Lạt, kết nối khu vực phía Tây lên phía Bắc Đà Lạt. Năm 2022, UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng.
Mục tiêu đầu tư tuyến đường là tạo trục đường vành đai theo Quy hoạch chung đô thị Đà Lạt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo kế hoạch ban đầu, dự án được thực hiện trong giai đoạn 2021-2024, sau đó điều chỉnh đến hết năm 2025. Tuy nhiên, do vướng giải phóng mặt bằng, dự án nhiều lần chậm tiến độ so với kế hoạch.
Đến nay, toàn tuyến mới có đoạn từ ngã ba Cam Ly đi Măng Ling, giao với đường Ankroet, dài khoảng 5,2km cơ bản hoàn thành. Phần còn lại vẫn chưa hoàn tất. Trong đó, tuyến mới từ Km4+556 của đường ĐT.722 đến điểm giao với đường 19-5, phường Lang Biang - Đà Lạt, còn ngổn ngang công tác giải phóng mặt bằng, san gạt địa hình.
Trước tình trạng dự án chậm tiến độ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp đã kiểm tra hiện trường, yêu cầu các đơn vị khẩn trương tập trung nhân lực, thiết bị, sớm hoàn tất mặt bằng để thi công, hoàn thành trước ngày 30-6-2026.
Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, khi hoàn thành, dự án sẽ phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và du khách, góp phần giảm ùn tắc giao thông khu vực Đà Lạt.
Dự án cũng kết nối đồng bộ với tuyến đường vành đai Đà Lạt dài 7,4km, tổng vốn đầu tư 870 tỷ đồng. Tuyến này khởi công từ tháng 7-2021, đến nay cơ bản hoàn thành, cho phép phương tiện lưu thông từ khu vực phía Nam Đà Lạt, đoạn giữa đèo Prenn, sang phía Tây, khu vực thác Cam Ly.
>> Một số hình ảnh Báo SGGP ghi nhận tại hiện trường: