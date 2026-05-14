Truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Video: Nghi lễ an táng 5 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Các hài cốt liệt sĩ vừa được Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị quy tập tại khu vực thôn Xi Pa, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Tại lễ truy điệu, lãnh đạo phường Nam Đông Hà đã đọc điếu văn tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường nguyện đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu, thi đua xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ.

Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ được cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương tổ chức an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đông Lễ, phường Nam Đông Hà.

VĂN THẮNG - XUÂN DIỆN