Ưa đổ thừa

- Thiệt không uổng công thức đêm coi các bạn trẻ U17 ngược dòng thắng UAE rồi lụm luôn vé dự World Cup.

- Vậy ông thích cầu thủ nào nhứt?

- Nhiều lắm. Nhưng tui thích nhứt là câu trả lời phỏng vấn của ông huấn luyện viên trưởng: Sai lầm là một phần của bóng đá nhưng cách phản ứng mới định nghĩa chúng ta là ai.

- Sai ở đâu đứng lên ở đó - điều này không chỉ đúng trong bóng đá. Nhưng tui lại nghe không ít bạn trẻ hiện nay mất việc thì đổ cho AI, rồi nhờ cậy AI mà sai cũng đổ thừa AI.

- À, vụ này không chỉ bạn trẻ. Các bạn… không còn trẻ cũng “ưa thích” lắm. Không phải tại tui, không phải tại ai, tại trời tại đất, tại bị, bởi vì, cho nên…

TRƯƠNG NGỌC

