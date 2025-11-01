NATO thử nghiệm ý tưởng dùng robot thay thế bộ binh

Báo Stars and Stripes đưa tin, trong các cuộc tập trận quân sự tại châu Âu vừa kéo dài hơn 1 tuần qua, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã thử nghiệm một khái niệm tác chiến mới, trong đó lực lượng robot sẽ thay thế bộ binh ở sườn phía Đông của khối này trong trường hợp xảy ra xung đột.

Các binh sĩ tham gia các cuộc tập trận Avenger Triad và Steadfast Duel. Ảnh: U.S. ARMY

Tại các cuộc tập trận mang tên Avenger Triad và Steadfast Duel, diễn ra từ ngày 22 đến 30-10 vừa qua, NATO đã thử nghiệm khái niệm được gọi là “Tuyến răn đe sườn Đông”. Theo đó, sử dụng mạng lưới cảm biến cảnh báo sớm kết nối qua hệ thống điện toán đám mây, được điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động khởi phát chiến đấu.

Thiếu tướng Jez Bennett, Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy lục quân NATO, cho biết: “Khái niệm này hướng tới việc đưa con người ra khỏi khu vực chiến trường nhiều nhất có thể. Ý tưởng về một lực lượng robot tự động có thể đón đòn tấn công đầu tiên trong trường hợp xảy ra xung đột là điều đang được thử nghiệm”.

Trong khuôn khổ diễn tập, lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi đã phối hợp với Bộ Chỉ huy lục quân NATO để thành lập bộ chỉ huy thống nhất, thử nghiệm chiến lược phòng thủ tuyến đầu và đánh giá phản ứng của lực lượng mặt đất trong tình huống bị tấn công.

MINH CHÂU