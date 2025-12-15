Chi tiêu IT đóng góp quan trọng cho GDP toàn cầu

Theo hãng nghiên cứu thị trường IDC (Mỹ), chi tiêu công nghệ thông tin (IT) toàn cầu đang tăng với tốc độ nhanh nhất trong gần 30 năm trở lại đây, chủ yếu nhờ làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây và chu kỳ thay mới máy tính cá nhân.

Làn sóng đầu tư AI

Số liệu mới nhất trong báo cáo Worldwide Black Book của IDC cho thấy, tổng chi tiêu cho phần cứng, phần mềm và các dịch vụ IT dự kiến tăng 14% trong năm 2025. Đây là mức tăng nhanh nhất kể từ năm 1996, thời điểm thị trường IT bùng nổ nhờ sự ra đời của Windows 95, sự phổ cập máy tính cá nhân và internet.

Hiện nay, động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ làn sóng đầu tư hạ tầng AI quy mô lớn, được IDC mô tả là một “siêu chu kỳ” chi tiêu công nghệ mới, với tổng giá trị thị trường IT dự kiến đạt khoảng 4.250 tỷ USD vào cuối năm 2025. Nếu tính cả chi tiêu cho viễn thông và các dịch vụ kinh doanh, tổng chi tiêu cho IT và truyền thông (ICT) toàn cầu trong năm nay sẽ tiệm cận mốc 7.000 tỷ USD.

Nhà máy sản xuất chip Samsung ở thành phố Pyeongtaek, Hàn Quốc Ảnh: YONHAP

Báo cáo của IDC ghi nhận đây là tháng thứ bảy liên tiếp chi tiêu IT tăng trưởng, phản ánh xu hướng đầu tư mạnh và vượt kỳ vọng của các nhà cung cấp dịch vụ, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng AI. Đà tăng còn được thúc đẩy bởi chi tiêu mạnh cho phần mềm doanh nghiệp, khi nhiều tổ chức tiếp tục đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và di chuyển lên nền tảng đám mây.

IDC dự báo chi tiêu cho phần mềm sẽ tăng khoảng 14% trong năm 2026, với các khoản đầu tư triển khai AI kéo theo nhu cầu gia tăng đối với an ninh mạng, tối ưu hóa hệ thống và phân tích dữ liệu.

Theo IDC, chi tiêu IT trong quý 1-2025 tăng tới 16%, một phần do các doanh nghiệp đẩy nhanh nhập khẩu máy tính trước nguy cơ áp thuế trong quý 2-2025. Đây là mức tăng trưởng theo quý nhanh nhất của thị trường IT trong vòng 29 năm.

Tăng trưởng ổn định

Ông Stephen Minton, Phó Chủ tịch phụ trách nghiên cứu tại IDC, nhận định: “AI là tiêu điểm nổi bật nhất của thị trường IT năm 2025, tuy nhiên phần lớn các khoản đầu tư AI hiện nay đang tập trung vào hạ tầng của các nhà cung cấp dịch vụ”.

Theo ông Minton, các khoản đầu tư này một phần nhờ chi tiêu ổn định của doanh nghiệp cho các sản phẩm và dịch vụ IT cốt lõi - nguồn doanh thu quan trọng giúp các nhà cung cấp mạnh tay rót vốn cho việc triển khai AI. Điều này góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế và tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào dịch vụ đám mây và phần mềm doanh nghiệp.

Các chuyên gia cho rằng, làn sóng đầu tư IT hiện nay không chỉ mang tính chu kỳ ngắn hạn, mà phản ánh sự dịch chuyển mang tính cấu trúc của nền kinh tế số toàn cầu. Một nghiên cứu đã chỉ ra, nếu đầu tư vào hạ tầng IT tăng 10%, GDP toàn cầu có thể tăng tương ứng.

Kinh tế số đã phát triển nhanh gấp nhiều lần so với GDP toàn cầu trong vài thập niên qua, chiếm tỷ lệ đáng kể trong tổng sản lượng kinh tế và thúc đẩy năng suất, đổi mới và mở rộng hoạt động kinh tế.

Báo cáo của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) dự báo việc áp dụng trí tuệ nhân tạo AI có thể làm tăng GDP toàn cầu thêm khoảng 12%-13% đến năm 2040, thể hiện tiềm năng dài hạn của đầu tư IT đối với tăng trưởng kinh tế.

AI, điện toán đám mây và dữ liệu lớn đang trở thành hạ tầng nền tảng, tương tự vai trò của điện và internet trong các giai đoạn phát triển trước đây. Do đó, ngay cả khi tăng trưởng kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức, chi tiêu cho IT vẫn được các doanh nghiệp xem là khoản đầu tư chiến lược, khó có thể cắt giảm mạnh. Thậm chí, ngay cả trong kịch bản suy thoái ở mức độ vừa phải, phần lớn chi tiêu IT vẫn sẽ được duy trì.

Các chuyên gia công nghệ cũng lưu ý, sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và AI đang thúc đẩy đổi mới công nghệ với tốc độ nhanh hơn, đồng thời tạo áp lực buộc doanh nghiệp phải liên tục nâng cấp hệ thống để không bị tụt hậu. Bên cạnh đó, các yêu cầu ngày càng cao về an ninh mạng, tuân thủ quy định và bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng khiến chi tiêu cho IT duy trì ở mức cao.

Đà tăng được cho là sẽ tiếp diễn khi phần lớn doanh nghiệp có kế hoạch tiếp tục tăng ngân sách IT trong năm 2026. Tuy vậy, IDC cũng cảnh báo một số rủi ro trong triển vọng năm 2026, bao gồm nguy cơ thiếu hụt linh kiện bộ nhớ, có thể đẩy giá máy tính cá nhân tăng cao.

THỤY VŨ tổng hợp