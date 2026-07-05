Văn hóa

370 thiếu nhi tham gia cuộc thi vẽ về Bác Tôn

SGGPO

Sáng 5-7, tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (số 5 đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TPHCM) khai mạc cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi TPHCM với Bác Tôn” lần thứ XX, năm 2026.

Cuộc thi diễn ra tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng
Cuộc thi diễn ra tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 - 20-8-2026) và 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 - 28-7-2026), gồm các chủ đề: “Tiếp bước người thợ Tôn Đức Thắng”, “Em kể chuyện về Bác Tôn”, “Bác Tôn - Người con Nam bộ - Tấm gương sáng ngời”.

Cuộc thi thu hút 38 đơn vị tham gia, gồm Nhà Thiếu nhi Thành phố; các trung tâm cung ứng dịch vụ công phường, xã, đặc khu; trường học, lớp vẽ và thí sinh tự do.

Có 370 em được tuyển chọn từ các đơn vị, trường học trên địa bàn TPHCM tham gia cuộc thi. Trong đó có sự góp mặt của học sinh Trường Hy Vọng Quận 6 và Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu.

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Một số hình ảnh tại cuộc thi

Thông qua tác phẩm hội họa, các em thể hiện tình cảm, sự hiểu biết về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; góp phần lan tỏa giá trị về lòng yêu nước, tinh thần lao động, đức tính giản dị, đồng thời bồi đắp niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ.

Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi diễn ra lúc 8 giờ ngày 14-8-2026 tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng.

THIÊN BÌNH

Từ khóa

Trường Hy Vọng Quận 6 Bảo tàng Tôn Đức Thắng Vẽ tranh “Thiếu nhi TPHCM với Bác Tôn”

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