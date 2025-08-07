Ngăn chặn vụ gom 220 con heo nhiễm dịch tả để bán kiếm lời

Ngày 7-8, ông Lê Hồng Hà, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng QLTT tỉnh vừa phối hợp với Công an phường An Nhơn và cơ quan chuyên môn kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ vận chuyển 220 con heo nghi nhiễm dịch tả heo châu Phi nhằm tiêu thụ trái phép.

Theo đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, Đội QLTT số 4 (Chi cục QLTT Gia Lai) phối hợp với Công an phường An Nhơn, cơ quan thú y và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra đột xuất tại nhà bà N.T.H. (SN 1983, trú tại tổ dân phố Thuận Đức, phường An Nhơn).

Tổ kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra đột xuất, phát hiện vụ việc

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện xe tải BKS 50H-208.56 đang vận chuyển 220 con heo, tổng trọng lượng khoảng 4,2 tấn. Nhiều con có biểu hiện nhiễm bệnh, một số đã chết. Bà H. không xuất trình được hóa đơn, chứng từ cũng như giấy tờ chứng minh nguồn gốc đàn heo, khai nhận đã thu gom heo từ nhiều nơi để bán kiếm lời.

Lực lượng chức năng tổ chức chặn xe tải chở heo bệnh đi tiêu thụ

Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy toàn bộ số heo dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Nhiều con heo bị nhiễm dịch trên xe tải

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định; đồng thời tổ chức tiêu hủy toàn bộ số heo nhiễm bệnh để phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng.

NGỌC OAI