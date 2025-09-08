Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2 khuyến nghị người dân cẩn trọng khi đầu tư vàng

Trước diễn biến giá vàng thế giới và trong nước liên tục biến động mạnh, thiết lập các mức đỉnh mới và phá vỡ kỷ lục trước đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 2 khuyến nghị, người dân cân nhắc và thận trọng mua vàng và đầu tư vàng để tránh rủi ro do biến động về giá.

NHNN Chi nhánh Khu vực 2 vừa có văn bản đồng gửi Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Ủy ban MTTQ thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ và UBND các phường, xã trên địa bàn TPHCM nhằm phối hợp thông tin tuyên truyền thực hiện đúng quy định pháp luật về kinh doanh và mua bán vàng miếng trên địa bàn.

Qua đó, giúp người dân và doanh nghiệp nhận thức đầy đủ về quy định pháp luật liên quan đến kinh doanh vàng, đặc biệt là vàng miếng SJC nhằm hạn chế rủi ro và ngăn ngừa vi phạm pháp luật.

Cụ thể, NHNN Khu vực 2 lưu ý: người dân mua bán vàng miếng SJC chỉ được đến các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp do NHNN cấp phép kinh doanh mua bán vàng miếng SJC.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng (vàng trang sức mỹ nghệ) không được cấp phép kinh doanh mua bán vàng miếng thực hiện việc mua bán vàng miếng với cá nhân, tổ chức là trái quy định. Nội dung này đã được quy định rõ tại Nghị định số 24/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 232/2025 có hiệu lực từ ngày 10-10-2025) và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Việc vi phạm quy định nêu trên sẽ bị xử lý nghiêm theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mua bán vàng miếng phải có giấy phép đủ điều kiện về sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ, về cơ sở vật chất và phương án kinh doanh an toàn; về giấy phép mua bán vàng miếng; chứng từ hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, chất lượng và phải niêm yết giá công khai minh bạch. Doanh nghiệp kinh doanh phải thực hiện nghiêm các quy định pháp luật này để hạn chế rủi ro sai phạm liên quan đến hàng giả, hàng nhái, buôn lậu, trốn thuế.

Cùng với đó, NHNN khu vực 2 cũng khuyến nghị: vàng với tính chất là tài sản tài chính biến động, gắn liền với nhiều yếu tố thị trường, người dân cân nhắc và thận trọng mua vàng và đầu tư vàng để tránh rủi ro do biến động về giá. Việc các cá nhân và tổ chức chấp hành nghiêm các quy định pháp luật là đảm bảo ổn định thị trường, hạn chế đầu cơ, làm giá và tác động tâm lý lên thị trường, ảnh hưởng lợi ích của nền kinh tế.

Ngoài ra, NHNN khu vực 2 cũng đính kèm danh sách (quét mã QR) các địa điểm mua bán vàng miếng có giấy phép do NHNN cấp phép, đảm bảo an toàn và chất lượng mặt hàng vàng có giá trị cao. Trên cơ sở đó, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp hiểu và nắm rõ các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng, quy định về mua bán vàng miếng.

NHUNG NGUYỄN