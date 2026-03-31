Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ổn định lãi suất, hướng vốn vào lĩnh vực ưu tiên

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Công văn số 2342/NHNN-CSTT gửi các tổ chức tín dụng (TCTD) về việc thực hiện các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất.

Theo đó, NHNN yêu cầu các TCTD thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 9-1-2026 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2026 nhằm góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, bảo đảm ổn định và an toàn hệ thống.

NHNN yêu cầu các TCTD thực hiện nghiêm các quy định của NHNN về lãi suất (niêm yết lãi suất tiền gửi, lãi suất tiền gửi tối đa...); tăng cường hoạt động kiểm soát, kiểm tra nội bộ, chấn chỉnh, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm về lãi suất.

Ảnh minh họa. Ảnh: L.T.

Đồng thời, tiếp tục công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, lãi suất cho vay các chương trình tín dụng, gói tín dụng và các loại lãi suất cho vay khác (nếu có) trên trang thông tin điện tử của TCTD để khách hàng, người dân, doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Các TCTD cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn đảm bảo thanh khoản và khả năng chi trả, không gây xáo trộn mặt bằng lãi suất thị trường; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an toàn hoạt động của TCTD theo chủ trương của Chính phủ.

NHNN cũng yêu cầu các NHNN khu vực chỉ đạo các TCTD trên địa bàn ổn định mặt bằng lãi suất; tiếp tục thực hiện nghiêm việc công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, lãi suất cho vay các chương trình tín dụng, gói tín dụng và các loại lãi suất cho vay khác (nếu có) trên trang thông tin điện tử của TCTD để khách hàng thuận lợi trong quá trình tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Tăng cường theo dõi, giám sát diễn biến lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay trên địa bàn; tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra định kỳ hoặc đột xuất đối với các TCTD, chi nhánh TCTD trên địa bàn trong việc thực hiện các quy định về chính sách lãi suất; phát hiện và xử lý nghiêm kịp, thời theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm và báo cáo Thống đốc NHNN những vấn đề vượt thẩm quyền.

NHNN sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của TCTD; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của TCTD đối với chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ và NHNN về lãi suất tiền gửi và cho vay.

LƯU THỦY