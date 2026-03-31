Long Hải tăng cường quản lý tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động

Chiều 31-3, ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải (TPHCM) chủ trì cuộc họp về công tác quản lý tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động, tiếp tục xác minh các trường hợp tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình.

Tàu cá không đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn xã Long Hải

Theo Phòng Kinh tế xã Long Hải, đến ngày 31-3, toàn xã có 174 tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động. Trong đó, có 12 tàu có chiều dài từ 12m đến 15m đang chờ hoàn tất thủ tục đăng kiểm.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Minh Tâm yêu cầu Phòng Kinh tế xã tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan cập nhật hình ảnh, xác định vị trí, tọa độ neo đậu của từng tàu chưa đủ điều kiện hoạt động để báo cáo Ban Chỉ đạo IUU xã hằng ngày. Đồng thời, rà soát, sơn vẽ lại biển số bị mờ, đánh dấu “Tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động” trên thân tàu; thường xuyên theo dõi tín hiệu giám sát hành trình (GPS) được lắp đặt trên tàu.

Đối với những tàu đang chờ đăng kiểm, lãnh đạo UBND xã yêu cầu Phòng Kinh tế chủ động liên hệ các đơn vị đăng kiểm tàu cá để thống nhất thời gian, địa điểm thực hiện, tạo điều kiện giúp ngư dân sớm hoàn tất thủ tục, đưa tàu ra khơi khai thác.

Đồng thời xã cũng đề nghị Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư TPHCM tiếp tục cử cán bộ đến làm việc trực tiếp với chủ các tàu cá bị mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trong giai đoạn từ ngày 1-1-2024 đến 31-12-2025, trên cơ sở đó xem xét xử phạt hoặc kết thúc hồ sơ theo quy định.

THÀNH HUY