Hỗ trợ đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối và các nền tảng thương mại điện tử

Đến tham dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh, đại diện lãnh đạo Bộ NN-MT, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cùng gần 600 doanh nghiệp đạt danh hiệu HVNCLC năm 2026…

Cuộc khảo sát năm nay ghi nhận hơn 155.000 lượt bình chọn, với gần 22.000 người tiêu dùng tham gia trực tiếp và hơn 4.000 điểm bán lẻ được khảo sát trên phạm vi toàn quốc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan chúc mừng các doanh nghiệp, thời gian qua đã đầu tư vào nông nghiệp bền vững, mang giá trị cao cho thị trường trong nước và quốc tế

581 doanh nghiệp được công bố dịp này, được nhìn nhận như một “bản đồ niềm tin” của thị trường, nơi người tiêu dùng không chỉ lựa chọn sản phẩm, mà gián tiếp xác lập những chuẩn mực về chất lượng, uy tín và trách nhiệm của doanh nghiệp trong một giai đoạn cạnh tranh mới.

Các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, đạt chuẩn HVNCLC trưng bày tại lễ công bố, được nhiều người tham quan, tìm hiểu

Tại lễ công bố, ông Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ KH-CN, Chủ tịch Hội đồng chuyên gia chương trình HVNCLC – Chuẩn hội nhập, nhìn nhận khi được đưa vào áp dụng, bộ tiêu chí HVNCLC – Chuẩn hội nhập nhanh chóng nhận được sự đánh giá tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp. Những doanh nghiệp đạt chứng nhận không chỉ củng cố uy tín thương hiệu mà còn có thêm lợi thế khi đưa hàng hóa ra thị trường quốc tế. Điều này đặc biệt quan trọng với các nhóm sản phẩm chủ lực của Việt Nam như nông sản, thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu. Đó là những ngành hàng có tiềm năng lớn nhưng cũng chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn tại các thị trường nhập khẩu.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của thành phố

Phát biểu tại Lễ công bố HVNCLC năm 2026, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh cho biết lãnh đạo thành phố luôn xác định cộng đồng doanh nghiệp là động lực trung tâm của phát triển kinh tế – xã hội. Thành phố đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phục hồi và tăng tốc phát triển kinh tế, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng ở mức hai con số trong giai đoạn tới. Để đạt được mục tiêu này, thành phố đã và đang quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh và bền vững.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh phát biểu, khuyến nghị Hiệp hội doanh nghiệp HVNCLC tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước và thị trường

Đồng chí Bùi Minh Thạnh khuyến nghị Hiệp hội tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước và thị trường; đồng thời đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động theo hướng chuyên sâu, thiết thực và hiệu quả hơn. Trong đó, cần tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu bền vững, đáp ứng tiêu chuẩn trong nước và quốc tế; hỗ trợ đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối hiện đại và các nền tảng thương mại điện tử; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi cung ứng trong nước và toàn cầu.

Nhiều sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn HVNCLC được trưng bày trong khuôn khổ Lễ công bố HVNCLC năm 2026

Trong khuôn khổ của Lễ công bố HVNCLC năm 2026, triển lãm HVNCLC cũng được diễn ra. Các sản phẩm trưng bày đều là sản phẩm OCOP 3 đến 5 sao của các tỉnh, thành trong nước, đạt chuẩn HVNCLC.

ĐỨC TRUNG