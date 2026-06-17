Ngành nông nghiệp chủ động kịch bản ứng phó biến động thương mại toàn cầu

Trước những biến động từ bên ngoài, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) cho biết đang chuẩn bị các kịch bản ứng phó theo nhiều cấp độ và chủ động mở rộng thị trường cho hoạt động xuất khẩu.

Quang cảnh họp báo, sáng 17-6. Ảnh: PHÚC HẬU

Sáng 17-6, tại Hà Nội, Bộ NN-MT tổ chức họp báo thường kỳ. Theo Thứ trưởng Bộ NN-MT Đặng Ngọc Điệp, 5 tháng đầu năm, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tiếp tục duy trì tăng trưởng, góp phần đưa cán cân thương mại toàn ngành xuất siêu trên 7 tỷ USD.

Theo báo cáo của Bộ NN-MT, Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam, chiếm 20,8% tổng kim ngạch. Tiếp đến là Mỹ với 18,8% và Nhật Bản với 6,9%.

Thứ trưởng Bộ NN-MT Đặng Ngọc Điệp trả lời các câu hỏi của báo chí, sáng 17-6. Ảnh: MINH NGỌC

Trả lời câu hỏi của báo chí về tác động của những biến động địa chính trị đối với xuất nhập khẩu nông sản thời gian tới, Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp cho biết Bộ NN-MT đã xây dựng các kịch bản ứng phó theo nhiều cấp độ. Bộ đã chuẩn bị phương án trong trường hợp các yếu tố bất ổn kéo dài 3 tháng, 6 tháng hoặc lâu hơn nhằm giảm thiểu tác động tới sản xuất và xuất khẩu.

Theo lãnh đạo Bộ NN-MT, Việt Nam hiện vẫn phải nhập khẩu hơn 2 tỷ USD phân bón và khoảng 8 tỷ USD nguyên liệu phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi. Do đó, các giải pháp bảo đảm nguồn cung vật tư đầu vào đã được tính toán từ sớm.

Đối với thị trường xuất khẩu, ông Đặng Ngọc Điệp cho rằng, quy mô xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang khu vực Trung Đông chưa lớn. Bộ NN-MT đang thúc đẩy mở rộng xuất khẩu sang các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản nhằm bù đắp các rủi ro có thể phát sinh.

Quang cảnh họp báo của Bộ NN-MT, sáng 17-6. Ảnh: THANH TRÀ

Bộ NN-MT đánh giá việc xây dựng các kịch bản ứng phó, cùng với đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc và đa dạng hóa thị trường, sẽ góp phần duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong những tháng cuối năm.

PHÚC VĂN