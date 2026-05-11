4 tháng đầu năm, thu ngân sách từ xuất nhập khẩu tăng gần 17% so với cùng kỳ

Ngày 11-5, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) thông tin, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 4 đạt gần 96 tỷ USD, tăng 2,4% so với tháng trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt gần 46 tỷ USD (giảm 1,3%), nhập khẩu hàng hóa đạt gần 50 tỷ USD (tăng gần 6%).

Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt gần 346 tỷ USD, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 169 USD, tăng hơn 20%; nhập khẩu hàng hóa đạt gần 177 tỷ USD, tăng gần 30%. Cán cân thương mại nghiêng về nhập siêu với tổng giá trị khoảng 8 tỷ USD.

Ảnh minh họa. Ảnh: VGP

Về thu ngân sách nhà nước (NSNN), 4 tháng đầu năm, số thu NSNN đạt hơn 166.000 tỷ đồng, bằng 40% dự toán kế hoạch năm. So với cùng kỳ năm 2025, số thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng gần 17%.

Cũng theo Cục Hải quan, trong tháng 4, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Nổi lên là tình trạng vận chuyển trái phép vàng và dầu diesel tại tuyến biên giới miền Trung giáp với Lào và tuyến đường sông phía Tây Nam giáp Campuchia; hàng cấm như vảy tê tê và thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ tại tuyến đường bộ phía Bắc giáp Trung Quốc.

LƯU THỦY

