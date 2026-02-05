Không để tiếp tục ách tắc hàng hóa xuất nhập khẩu

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 08/CĐ-TTg về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Khẩn trương giải tỏa ách tắc

Để khẩn trương tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc trong kiểm tra thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu, bảo đảm thông quan kịp thời, thông suốt, tuyệt đối không để tiếp tục ách tắc, gây khó khăn cho doanh nghiệp, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Cục Hải quan chỉ đạo hải quan cửa khẩu bố trí lực lượng làm việc 24/7, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khẩn trương giải tỏa tình trạng ách tắc, bảo đảm thông quan kịp thời thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu; đảm bảo hệ thống thông quan điện tử hoạt động thông suốt.

Hoạt động xuất nhập khẩu và thông quan hàng hóa tại khu vực các cửa khẩu Tân Thanh và Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. ẢNH: ĐINH TÙNG

Thủ tướng nêu rõ, các địa phương quyết định theo thẩm quyền việc áp dụng các biện pháp cần thiết hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước, thực hiện đầy đủ, kịp thời hoạt động kiểm tra, kiểm nghiệm đối với thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu bị ách tắc, ùn ứ trên địa bàn, bảo đảm thông quan nhanh nhất.

Các địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng tại cửa khẩu phối hợp chặt chẽ, bố trí làm việc 24/7, phân luồng giao thông hợp lý, ưu tiên khu vực tập kết riêng cho hàng nông sản tươi sống và thực phẩm thiết yếu để khẩn trương giải tỏa tình trạng ách tắc trong việc kiểm tra nhà nước tại một số cửa khẩu, bảo đảm thông quan kịp thời thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu. Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo cam kết, phải cho thông quan ngay; việc kiểm tra mẫu sẽ thực hiện song song hoặc hậu kiểm tại kho của doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng yêu cầu bộ, ngành, địa phương ban hành ngay các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP về kiểm tra thực phẩm, hàng hóa xuất, nhập khẩu theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, lĩnh vực được phân công quản lý.

Rà soát những khó khăn phát sinh

Chiều 4-2, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, bộ đã họp và đưa ra các biện pháp phù hợp để tháo gỡ những vướng mắc, trong đó có đề xuất trình Chính phủ ban hành nghị quyết hướng dẫn thực hiện Nghị định 46/2026/NĐ-CP. Riêng các sản phẩm và lĩnh vực Bộ Y tế quản lý, sau khi ban hành nghị định, Bộ Y tế chưa nhận được phản ánh vướng mắc.

Trong khi đó, Bộ NN-MT đã tổ chức cuộc họp nhằm ghi nhận ý kiến từ các đơn vị quản lý, địa phương và cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm được chỉ định, qua đó rà soát những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai kiểm tra an toàn thực phẩm hàng nhập khẩu tại cửa khẩu, làm cơ sở đề xuất giải pháp tháo gỡ, bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện.

TPHCM hỗ trợ thông quan hàng hóa

Chiều 4-2, một số doanh nghiệp nhập khẩu hàng phục vụ mùa Tết Bính Ngọ cho biết đã khẩn trương nộp hồ sơ tự công bố tại Sở An toàn thực phẩm TPHCM để kịp hoàn tất thủ tục thông quan, tránh đứt gãy nguồn cung.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM, cho biết Nghị định 46 có hiệu lực từ ngày 26-1, nhưng không quy định điều khoản chuyển tiếp, khiến nhiều doanh nghiệp lúng túng, không kịp xoay xở. Trong khi chờ văn bản hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành, TPHCM thống nhất áp dụng giải pháp tạm thời. Cụ thể, các thủ tục đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trước mắt tiếp tục thực hiện theo quy định cũ tại Thông tư 15; doanh nghiệp nộp hồ sơ tự công bố tại Sở An toàn thực phẩm và được xử lý nhanh để thông quan.

Cục Hải quan (Bộ Tài chính) vừa ban hành Công văn hỏa tốc số 8883/CHQ-GSQL yêu cầu các chi cục hải quan khu vực bố trí lãnh đạo, công chức trực 24/7 để kịp thời giải quyết thủ tục hải quan trong giai đoạn cao điểm, đặc biệt với các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Cục Hải quan yêu cầu ưu tiên xử lý nhanh các lô hàng thực phẩm nhập khẩu, bảo đảm hồ sơ đầy đủ theo quy định và tuân thủ hướng dẫn của các bộ chuyên ngành liên quan; chủ động tháo gỡ khó khăn, không để xảy ra tình trạng chậm trễ kéo dài gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

NHÓM PV