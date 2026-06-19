Ngành thời trang đẩy mạnh kinh doanh trên nền tảng số

Bà Lê Hoàng Anh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số trao đổi thông tin tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, cho biết thương mại điện tử đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng thương mại, giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường mới, tối ưu hoạt động kinh doanh và tăng cường kết nối với người tiêu dùng. TPHCM luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các cơ hội phát triển mới, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM phát biểu tại hội thảo

Theo bà Lê Hoàng Anh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương), thương mại điện tử Việt Nam nhiều năm liền duy trì tốc độ tăng trưởng trên 20%. Hội thảo là dịp để các bên cùng trao đổi giải pháp nâng cao trải nghiệm khách hàng, ứng dụng công nghệ mới, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động kinh doanh, đồng thời mở rộng thị trường cho doanh nghiệp.

Một phiên livestream bán hàng do TikTok tổ chức tại chợ Bến Thành, TPHCM

Chia sẻ góc nhìn thực tiễn bán hàng trực tuyến, bà Nhan Khả Ái, nhà sáng tạo nội dung TikTok Shop, cho rằng người tiêu dùng cần những thông tin phù hợp với nhu cầu của mình. Việc giới thiệu sản phẩm cần tập trung vào trải nghiệm thực tế, chất liệu, công năng và đối tượng sử dụng, từ đó giúp khách hàng đưa ra quyết định mua sắm hiệu quả và hướng tới tiêu dùng bền vững.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc TikTok Shop Việt Nam thông tin, nền tảng này đang đồng hành cùng các thương hiệu nhằm chuyển tải những câu chuyện của ngành thời trang đến người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy xu hướng thời trang bền vững, hạn chế lãng phí.

THI HỒNG