Ngập nước diện rộng tại Hà Nội: Do hệ thống thoát nước quá tải

Ngày 1-10, đại diện một số cơ quan chức năng của TP Hà Nội đã có cuộc trao đổi với báo chí trước phản ứng của dư luận về tình trạng mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng tại Hà Nội trong ngày 30-9.

Lý giải về tình trạng ngập lụt trên diện rộng và ùn tắc nghiêm trọng tại Hà Nội trong ngày 30-9, ông Lê Văn Du, Trưởng Phòng Quản lý hạ tầng cấp, thoát nước (Sở Xây dựng Hà Nội), cho rằng, đó là vì lượng mưa quá lớn, liên tục kéo dài vượt công suất thiết kế của hệ thống thoát nước đô thị.

"Đây là thiên tai ngoài mong muốn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Sở Xây dựng xin lỗi người dân và rất mong người dân thông cảm, chia sẻ", ông Lê Văn Du bày tỏ và cho biết, lượng mưa trong 2 ngày qua đã vượt quá công suất thiết kế của hệ thống thoát nước đô thị (310mm/2 ngày) như tại Ô Chợ Dừa là khoảng 527,2mm (vượt 170%), Hai Bà Trưng là 407,7mm (vượt 131,5%)… Khi hệ thống thoát nước quá tải, mưa lớn tiếp tục nên nước chảy tràn trên mặt đường dồn về các điểm trũng thấp làm các điểm trũng thấp ngập sâu. Một nguyên nhân khác là do hệ thống thoát nước đang trong quá trình đầu tư xây dựng, chưa đồng bộ, các công trình đầu mối thoát nước, hồ điều hòa theo quy hoạch thực hiện chậm.

Đặc biệt, hạ tầng thoát nước tại một số đô thị mới chưa đồng bộ, chưa khớp nối với hệ thống tiêu thoát nước khu vực. Một số khu đô thị có cốt nền thấp hơn khu vực xung quanh nên khi mưa lớn, nước chảy theo mặt đường dồn về nhanh gây ra các điểm ngập cục bộ.

Nhằm khắc phục các điểm úng ngập, Sở Xây dựng Hà Nội đã triển khai lực lượng, máy móc, phương tiện ứng trực 24/24 giờ để xử lý tại các vị trí trũng thấp xảy ra úng ngập; đồng thời vận hành tối đa công suất các công trình đầu mối thoát nước hiện có để hạ mực nước đệm trên sông, hồ nội đô, ưu tiên thoát nước cho lưu vực sông Tô Lịch về trạm bơm Yên Sở...

Về lâu dài, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP Hà Nội triển khai các công trình xử lý úng ngập như làm bể chứa nước (tại khu vực đất công, công viên, vườn hoa) kết hợp trạm bơm chuyển bậc để tăng khả năng tiêu thoát. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai lập quy hoạch cao độ nền thoát nước của Hà Nội đến năm 2045 tầm nhìn đến năm 2065, Sở Xây dựng sẽ tính toán với khả năng ứng phó biến đổi khí hậu với mưa có cường độ lớn hơn 310mm/2 ngày.

KHÁNH NGUYỄN