Y tế - Sức khỏe

Nghệ An: Cứu sống một bệnh nhân bị ngừng tim

SGGPO

Chiều 24-1, bác sĩ Vy Xuân Chiến, Giám đốc Trung tâm Y tế Tương Dương (thuộc Sở Y tế tỉnh Nghệ An), cho biết, các y, bác sĩ vừa kịp thời cứu sống một bệnh nhân ngừng tim trong quá trình thăm khám.

Thời điểm các y, bác sĩ cấp cứu cứu sống bệnh nhân. Ảnh cắt từ video
Trước đó, ngày 23-1, bà Q.T.H. (64 tuổi, trú xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An) có tiền sử khàn tiếng, đau vùng cổ... đến Trung tâm Y tế Tương Dương để kiểm tra. Trong quá trình thăm khám, bệnh nhân bất ngờ lên cơn khó thở dữ dội, nhanh chóng rơi vào hôn mê sâu rồi ngừng tim, ngừng thở, nghi do dị vật đường thở.

Bệnh nhân lập tức được chuyển vào Khoa Hồi sức cấp cứu. Các bác sĩ ép tim ngoài lồng ngực, đặt ống nội khí quản, khai thông đường thở, triển khai các biện pháp hồi sức tim phổi nâng cao... Sau khoảng 5 phút cấp cứu khẩn trương, tim bệnh nhân đập trở lại, nhịp thở được duy trì bằng máy.

Theo bác sĩ Vy Xuân Chiến, hiện bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, tất cả các chỉ số sinh tồn đều ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực.

DƯƠNG QUANG

