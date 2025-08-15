Cứu sống 2 công nhân ngưng tim, ngừng thở do điện giật

Ngày 15-8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) cho biết, các bác sĩ của đơn vị vừa phối hợp cấp cứu thành công 2 công nhân bị điện giật nguy kịch khi đang làm việc tại một công trường cách bệnh viện vài chục mét.

Khoảng 16 giờ 50 ngày 14-8, khi nhận thông tin về vụ tai nạn, bệnh viện lập tức kích hoạt “báo động đỏ” nội viện, cử kíp cấp cứu cùng trang thiết bị đến hiện trường. Hai nạn nhân là anh T.V.H. (38 tuổi, trú Gio Linh) và anh L.V.H. (51 tuổi, trú Hoàn Lão, Quảng Trị) đều bất tỉnh, trên người có nhiều vết bỏng do điện chập khi sửa trạm biến áp. Đặc biệt, anh L.V.H. đã ngưng tim, ngừng thở trước khi đến bệnh viện.

Clip 2 công nhân điện lực bị sự cố chập điện

Bác sĩ Trần Văn Sơn cho biết ê kíp đã tiến hành hồi sức tim phổi, sốc điện, hỗ trợ thở bóp bóng Ambu, dùng thuốc vận mạch ngay tại hiện trường trước khi đưa bệnh nhân về khoa cấp cứu để tiếp tục xử trí. Sau khoảng 15 phút, bệnh nhân có mạch trở lại, huyết áp cải thiện.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu

Hai công nhân nhanh chóng được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới để điều trị chuyên sâu.

Bác sĩ Nguyễn Đại Việt Đức, Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, cho biết: “Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo, phục hồi tốt. Việc cấp cứu ngoại viện kịp thời đã giúp hạn chế tối đa di chứng”.

Vụ việc một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của phản ứng nhanh và phối hợp liên viện trong cấp cứu tai nạn lao động, đặc biệt là các ca điện giật vốn có tỷ lệ tử vong cao nếu chậm trễ.

MINH PHONG