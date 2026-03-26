Nghệ sĩ sân khấu thành phố hội ngộ tại Chiến khu Đ

Tham dự chương trình có đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cùng đại diện Sở VH-TT TPHCM, Hội Sân khấu Thành phố, các nghệ sĩ, lãnh đạo các sân khấu công lập và ngoài công lập; cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở VH-TT TPHCM.
Nhiều năm qua, hoạt động sân khấu và các văn nghệ sĩ lĩnh vực sân khấu (kịch nói, cải lương, hát bội, nhạc - vũ kịch, tạp kỹ...) đã đóng góp rất hiệu quả trong hoạt động phát triển văn hóa - nghệ thuật thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn nhiều khó khăn, bất cập trong công tác sáng tác, luyện tập và biểu diễn.
Từ tình hình thực tế, buổi sinh hoạt chuyên đề tạo điều kiện để các nghệ sĩ đang trực tiếp làm nghề trao đổi, chia sẻ chuyên môn, kinh nghiệm và có những đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng sáng tác, luyện tập, biểu diễn. Qua đó phát huy hiệu quả vai trò của sân khấu trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Buổi sinh hoạt chuyên đề đã ghi nhận 14 ý kiến đóng góp của các nghệ sĩ về nhiều vấn đề trong hoạt động sân khấu tại TPHCM hiện nay, như: một số sân khấu chỉ chạy theo thị hiếu, tính giải trí, chưa chú trọng chất lượng; mức trả thù lao cho tác giả và đạo diễn thấp; tháo gỡ cơ chế tài chính cho sân khấu hoạt động; thiếu hụt đội ngũ hậu đài phục vụ sân khấu; lực lượng sáng tác tác phẩm sân khấu truyền thống; đẩy mạnh hoạt động sân khấu học đường; đào tạo đội ngũ trẻ kế thừa…
Trước đó, các đại biểu tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề đã cùng thành kính dâng hương, dâng hoa và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ các Anh hùng - Liệt sĩ tại Bia ghi danh liệt sĩ Liên xã, Nhà lưu niệm Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ, Tượng đài trung tâm Chiến khu Đ.
