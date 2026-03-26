Nghệ sĩ sân khấu thành phố hội ngộ tại Chiến khu Đ

Sáng 25-3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề Những vấn đề sáng tác và biểu diễn nghệ thuật Sân khấu cần quan tâm hiện nay tại Khu tưởng niệm Chiến khu Đ, xã Bắc Tân Uyên, TPHCM.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy phát biểu trong chương trình sinh hoạt chuyên đề "Những vấn đề sáng tác và biểu diễn nghệ thuật Sân khấu cần quan tâm hiện nay" tại Khu tưởng niệm Chiến khu Đ. Ảnh: THÚY BÌNH

Tham dự chương trình có đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cùng đại diện Sở VH-TT TPHCM, Hội Sân khấu Thành phố, các nghệ sĩ, lãnh đạo các sân khấu công lập và ngoài công lập; cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở VH-TT TPHCM.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy ghi nhận các ý kiến đóng góp tại buổi sinh hoạt chuyên đề. Ảnh: THÚY BÌNH

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Lê Văn Thái phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề. Ảnh: THÚY BÌNH

Nhiều năm qua, hoạt động sân khấu và các văn nghệ sĩ lĩnh vực sân khấu (kịch nói, cải lương, hát bội, nhạc - vũ kịch, tạp kỹ...) đã đóng góp rất hiệu quả trong hoạt động phát triển văn hóa - nghệ thuật thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn nhiều khó khăn, bất cập trong công tác sáng tác, luyện tập và biểu diễn.

NSƯT Lê Thiện bày tỏ những nỗi lo cho lĩnh vực sân khấu truyền thống trong công tác gìn giữ và phát huy các giá trị nghệ thuật trong đời sống văn hóa xã hội hiện đại. Ảnh: THÚY BÌNH

NSND Kim Xuân chia sẻ tâm tình và mong mỏi các đơn vị nghệ thuật tư nhân sẽ nhận được nhiều hơn sự quan tâm của các cơ quan quản lý văn hóa. Ảnh: THÚY BÌNH

Từ tình hình thực tế, buổi sinh hoạt chuyên đề tạo điều kiện để các nghệ sĩ đang trực tiếp làm nghề trao đổi, chia sẻ chuyên môn, kinh nghiệm và có những đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng sáng tác, luyện tập, biểu diễn. Qua đó phát huy hiệu quả vai trò của sân khấu trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Buổi sinh hoạt chuyên đề đã ghi nhận 14 ý kiến đóng góp của các nghệ sĩ về nhiều vấn đề trong hoạt động sân khấu tại TPHCM hiện nay, như: một số sân khấu chỉ chạy theo thị hiếu, tính giải trí, chưa chú trọng chất lượng; mức trả thù lao cho tác giả và đạo diễn thấp; tháo gỡ cơ chế tài chính cho sân khấu hoạt động; thiếu hụt đội ngũ hậu đài phục vụ sân khấu; lực lượng sáng tác tác phẩm sân khấu truyền thống; đẩy mạnh hoạt động sân khấu học đường; đào tạo đội ngũ trẻ kế thừa…

NSND Hữu Quốc chia sẻ nỗi niềm của những người nghệ sĩ làm sân khấu tư nhân. Ảnh: THÚY BÌNH

Đạo diễn Huỳnh Anh Tuấn, Giám đốc Nhà hát Idecaf trao đổi và chia sẻ nhiều vấn đề trọng tâm cần phải thực hiện để lĩnh vực sân khấu thuận lợi phát triển trong thời gian tới. Ảnh: THÚY BÌNH

Trước đó, các đại biểu tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề đã cùng thành kính dâng hương, dâng hoa và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ các Anh hùng - Liệt sĩ tại Bia ghi danh liệt sĩ Liên xã, Nhà lưu niệm Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ, Tượng đài trung tâm Chiến khu Đ.

