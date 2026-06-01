Khánh Hòa: Quảng bá du lịch qua loạt phim “Chạm hè”

Sáng 1-6, ông Trương Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, địa phương vừa ra mắt chương trình truyền thông “Chạm hè Khánh Hòa 2026”, nhằm quảng bá hình ảnh du lịch địa phương bằng hình thức kể chuyện qua phim.

Chương trình là sự phối hợp thực hiện giữa Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa; Vietravel Khánh Hòa; Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa. Các tập phim sẽ được phát sóng trên truyền hình và các nền tảng số, khai thác thế mạnh của hình ảnh, trải nghiệm thực tế và chiều sâu văn hóa để giới thiệu những nét đặc sắc của vùng đất Khánh Hòa.

Ông Trương Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi lễ ra mắt chương trình, sáng 1-6

Thông qua loạt phim, khán giả sẽ được đồng hành trong nhiều hành trình khám phá khác nhau. Với chủ đề “Chạm vào di sản”, người xem có cơ hội tìm hiểu những giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ; “Chạm vào trải nghiệm” đưa du khách đến với những cung đường mới, những hoạt động mang đậm dấu ấn địa phương và những góc nhìn khác biệt về các điểm đến quen thuộc; “Chạm vào cảm xúc” là hành trình cảm nhận vẻ đẹp giao hòa giữa thiên nhiên và con người.

Bên cạnh việc sản xuất các sản phẩm truyền thông, dự án cũng hướng tới xây dựng những tuyến du lịch mới theo hướng đa trải nghiệm, giúp du khách khám phá điểm đến sâu hơn và có thêm nhiều lựa chọn khi đến với Khánh Hòa.

Giới trẻ Khánh Hòa chụp ảnh cùng hoa sen tại điểm du lịch Nha Trang Xưa (phường Nam Nha Trang)

Khánh Hòa từ lâu đã là một trong những trung tâm du lịch biển đảo hàng đầu cả nước, sở hữu tài nguyên thiên nhiên phong phú cùng bề dày văn hóa, lịch sử đặc sắc. Tuy nhiên, du lịch hiện đại phát triển mạnh mẽ, đặt ra thách thức thu hút du khách đến tham quan, lưu trú lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và mang theo những ấn tượng đẹp về vùng đất "xứ Trầm, biển Yến".

“Chạm hè Khánh Hòa” được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức lan tỏa cho du lịch địa phương trong mùa hè năm nay.

