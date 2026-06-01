Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Viện Phim Việt Nam phối hợp cùng Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam, với sự đồng hành của NXB Kim Đồng tổ chức Tuần phim thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển.

Tuần phim diễn ra từ ngày 1 đến 5-6, mang đến những tác phẩm điện ảnh kinh điển của Thụy Điển cùng các bộ phim hoạt hình đặc sắc của Việt Nam.

Đây là dịp để các em thiếu nhi có cơ hội tiếp cận với nhiều loại hình nghệ thuật từ văn học cho tới điện ảnh, góp phần giáo dục thẩm mỹ, bồi dưỡng tâm hồn và phát triển khả năng sáng tạo cho thiếu nhi thông qua các tác phẩm điện ảnh giàu giá trị nhân văn.

Tuần lễ mang đến nhiều bộ phim hoạt hình được chuyển thể từ sách, hứa hẹn là "bữa tiệc" mùa hè hấp dẫn cho các em nhỏ. Ảnh: BTC

Chương trình giới thiệu ba bộ phim Thụy Điển mới được phục chế: Pippi Tất dài và Bảy Đại Dương, Anh em sư tử trái tim và Ronja, con gái tên cướp; cùng với 11 phim hoạt hình Việt Nam trải dài qua sáu thập niên, gồm: Đáng đời thằng Cáo (1960), Chuyện ông Gióng (1970), Mèo con (1965), Trê Cóc (1993)… cùng các tác phẩm mới năm 2024 như Chiếc lông gà hư hỏng, Hàng xóm láng giềng, Sâu khoang hóa bướm và Ngọn đèn ấm áp.

Trong các phim truyện của Thụy Điển được công chiếu, có phim Pippi Tất dài - nhân vật quen thuộc trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Astrid Lindgren được độc giả thiếu nhi Việt Nam yêu mến nhiều năm qua.

Là một trong những nhà văn thiếu nhi có ảnh hưởng lớn nhất thế giới, Astrid Lindgren đã truyền cảm hứng cho độc giả bằng hơn 100 ngôn ngữ với những câu chuyện đề cao lòng dũng cảm, tính độc lập và sự thấu cảm.

Bộ sách tranh về Pippi Tất dài do NXB Kim Đồng ấn hành. Ảnh: BTC

Nhân kỷ niệm 80 năm kể từ lần phát hành đầu tiên của bộ truyện Pippi Tất dài, NXB Kim Đồng đã giới thiệu tới độc giả Việt Nam 4 tập sách tranh được minh họa với gam màu rực rỡ cùng tạo hình Pippi kinh điển do họa sĩ Ingrid Vang Nyman thực hiện. Bộ sách tranh giúp những câu chuyện về Pippi càng trở nên hấp dẫn và lôi cuốn bạn đọc nhỏ tuổi hơn nữa.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Kim Đồng, chia sẻ: “Những câu chuyện của Astrid Lindgren mời gọi các độc giả nhí bước vào một thế giới tuổi thơ đầy màu sắc, nơi các em được thỏa sức tưởng tượng, đầy ắp những tiếng cười vui. Hy vọng rằng, thông qua chương trình này, các em sẽ được “gặp lại” bạn Pippi không chỉ trên trang sách mà còn sống động hơn nữa qua phim điện ảnh”.

QUỲNH YÊN