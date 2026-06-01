Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng ra mắt dự án âm nhạc thiếu nhi

Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng giới thiệu dự án âm nhạc thiếu nhi gồm 8 ca khúc mới, với nhân vật trung tâm là chú vịt con Lim.

Chú vịt con Lim là nhân vật trung tâm của dự án âm nhạc

Theo nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng, dự án gồm 8 ca khúc: Vịt con lông vàng thức giấc, Vịt con ngắm cánh đồng hoa, Vịt con tập bơi, Vịt con gặp bạn rùa, Bé học nốt nhạc và chuỗi 3 bài hát học bảng chữ cái ABC.

Các tác phẩm được phát hành trên kênh YouTube “Vịt con điểm 10”. Trong dự án này, chú vịt con Lim được xây dựng như người bạn đồng hành cùng trẻ em trong hành trình khám phá thế giới qua âm nhạc, hình ảnh và những bài học gần gũi.

Hình ảnh chú vịt con trong các video dự án nhạc thiếu nhi

Trong thời gian tới, nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng cho biết sẽ tiếp tục sáng tác, sản xuất định kỳ các ca khúc mới xoay quanh những chủ đề quen thuộc với trẻ em như học tập, kỹ năng sống, âm nhạc, thiên nhiên, tình bạn, gia đình, vận động, thói quen tốt hằng ngày và những bài học đầu đời.

Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng

“Khi trở thành một người cha, tôi nhận ra mình có thêm một vai trò đặc biệt: lựa chọn những nội dung đầu đời cho con trẻ. Như nhiều phụ huynh khác, tôi thường tìm các video âm nhạc để con nghe và xem. Trong quá trình đó, tôi nhận thấy bên cạnh những sản phẩm chất lượng vẫn còn khá nhiều nội dung chưa thực sự phù hợp. Không ít video có hình ảnh chuyển động quá nhanh, thay đổi nhân vật liên tục, hiệu ứng chớp nháy mạnh hoặc âm nhạc quá dồn dập. Từ những trăn trở đó, tôi thực hiện dự án âm nhạc này”, nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng chia sẻ.

TIỂU TÂN

