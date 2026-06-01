Thu Trang - Tiến Luật lần đầu làm vợ chồng trên màn ảnh rộng

Cặp đôi Thu Trang - Tiến Luật sẽ đảm nhận vai chính trong dự án điện ảnh Quý tử vượt giàu của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Trong first look poster vừa được ê-kíp công bố, cặp đôi Thu Trang - Tiến Luật vào vai vợ chồng Diệp - Phát, cùng diễn viên nhí Đình Dương vào vai cậu con trai tên Quý. Hình ảnh nhân vật Diệp hạnh phúc giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc ông Phát cõng “quý tử” trên vai, đi kèm dòng tựa “Bộ phim hài hước và nổi loạn nhất năm 2026” đã phần nào gợi mở chất vui nhộn, độc đáo mà bộ phim hướng đến.

Quý tử vượt giàu xoay quanh cặp vợ chồng Diệp - Phát và hành trình “dở khóc dở cười” khi cả hai cùng nuôi dạy cậu con trai tên Phú Quý. Với những tình tiết vui vẻ nhằm đẩy mạnh tính giải trí, bộ phim từ từ mở ra góc nhìn đa chiều về tình thân, sự trưởng thành và khát khao được lắng nghe của cả cha mẹ lẫn con cái.

First look poster phim Quý tử vượt giàu. Ảnh: ĐPCC

Đặc biệt, dự án cũng đánh dấu lần đầu tiên Thu Trang và Tiến Luật đóng vai vợ chồng trên màn ảnh rộng sau nhiều vai diễn ăn ý. Đã gắn bó hơn 15 năm ngoài đời và cũng có con trai, cả hai sẽ tạo nên màn tung hứng tự nhiên nhờ sự thấu hiểu được bồi đắp từ cả trải nghiệm sống lẫn kinh nghiệm diễn xuất dày dặn.

Đảm nhận vai “con trai” - nhân vật Phú Quý từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành lần lượt do Đình Dương và Hạo Khang thể hiện. Nếu Đình Dương mang đến hình ảnh Phú Quý năm 8 tuổi với nét hồn nhiên đúng chất trẻ thơ, thì Hạo Khang sẽ khắc họa giai đoạn dậy thì nhiều biến chuyển của nhân vật bằng tâm lý sâu sắc nhờ sự tương đồng về độ tuổi.

Phim dự kiến sẽ khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 11-9.

