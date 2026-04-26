Nghỉ lễ 30-4,1-5: Nhiều khu vực ngày nắng, chiều tối có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 (từ ngày 30-4 đến 3-5) nhiều khu vực ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông.

Cụ thể: Khu vực Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Khu vực Trung bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Trung Trung bộ ngày 30-4 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Cao Nguyên Trung bộ và Nam bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Nam bộ ngày 30-4 có nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Đối với thời tiết dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, tại khu vực Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ngày 27-4 (ngày 11-3 Âm lịch) có lúc có mưa rào và dông (xác suất mưa 70%). Nhiệt độ dao động từ 25-28 độ C.

"Từ ngày 27-4 đến 3-5, nhiều khu vực trên cả nước cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh," Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Ông Nguyễn Văn Hưởng cảnh báo, thời điểm này là đang trong thời kỳ chuyển mùa, các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể xảy ra, đặc biệt vào chiều tối.

Đồng thời, nắng nóng trong những ngày tới có thể gây tác động bất lợi đến sức khỏe người dân, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt.

Người dân cần theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất, sinh hoạt và du lịch trong dịp nghỉ lễ.

Chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến nghị, nắng nóng có thể gây say nắng, sốc nhiệt. Mưa rào, mưa dông có thể làm gián đoạn sự kiện ngoài trời, gây trơn trượt...

Do vậy, Ban Tổ chức lễ kỷ niệm nên chuẩn bị các phương án ứng phó với mưa, gió mạnh, nắng nóng… như dựng rạp, che chắn thiết bị.Người dân tham gia sự kiện nên chuẩn bị ô dù, áo mưa, nước uống… tùy theo điều kiện thời tiết.

Các đơn vị chức năng đảm bảo các phương tiện cứu hộ, y tế, phòng cháy chữa cháy sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống phát sinh do thời tiết.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, từ 16 giờ 30 phút đến khoảng 22 giờ 30 phút ngày 26/4, khu vực các tỉnh Sơn La, Điện Biên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-40mm, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Sơn La, đặc biệt tại các xã/phường: Chiềng Hặc, Chiềng Lao, Chiềng Sơn, Lóng Sập, Mường Chiên, Mường Giôn, Mường Sại, Mộc Châu, Mộc Sơn, Vân Sơn, Phiêng Khoài, Quỳnh Nhai, Sốp Cộp, Tạ Khoa, Tân Yên, Tường Hạ, Vân Hồ, Xuân Nha, Yên Châu, Yên Sơn.

Đối với tỉnh Điện Biên là các xã, phường: Si Pa Phìn, Chà Tở, Mường Chà, Mường Mùn, Nà Hỳ, Na Sang, Nậm Nèn, Pa Ham, Phình Giàng, Pú Nhung, Sáng Nhè, Tủa Chùa, Xa Dung.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, chiều tối và đêm 26/4, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Theo TTXVN