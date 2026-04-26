Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Công điện số 36/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Theo công điện, đến nay, tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết vẫn chưa được khắc phục triệt để. Cụ thể, vẫn còn 18 nghị định, 2 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 15 thông tư quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã có hiệu lực chưa được ban hành.

Để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, sớm khắc phục triệt để tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp. Kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết là tiêu chí bắt buộc trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét thi đua, khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thủ tướng yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các văn bản còn nợ ban hành và kiểm soát chặt phát sinh mới; đổi mới cách thức xây dựng văn bản quy định chi tiết theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đúng thẩm quyền; chủ động rà soát, công bố văn bản tiếp tục có hiệu lực.

Các bộ, ngành rà soát, xác định những vướng mắc, bất cập do quy định của pháp luật đang được xử lý tạm thời trong các văn bản mà theo quy định sẽ hết hiệu lực trước ngày 1-3-2027 liên quan đến phân cấp, phân quyền, sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; chủ động xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trước ngày 28-2-2027 nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tránh phát sinh khoảng trống pháp lý, ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước và hoạt động của người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng chậm tiến độ, chất lượng văn bản không bảo đảm; kiên quyết không xem xét thi đua, khen thưởng đối với các trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết theo đúng yêu cầu; công khai danh sách các bộ, ngành chậm tiến độ trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp…

