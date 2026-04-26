Giữ gìn tiếng Việt ở xứ sở lá phong

Cộng đồng người Việt ngày càng đông đảo và hội nhập sâu rộng vào cuộc sống đa văn hóa tại Canada. Vì lẽ đó, việc gìn giữ tiếng mẹ đẻ và văn hóa Việt cho thế hệ trẻ nơi đây càng trở nên quan trọng. Đó cũng chính là mục tiêu và hoài bão của nhiều người con xa quê hương.

Trong số những con người tâm huyết đó, chị Phan Thị Quỳnh Trang, người sáng lập Hội đồng văn hóa giáo dục Canada-Việt Nam (CVCEC), đã và đang kiên trì xây dựng những không gian học tập và sinh hoạt cộng đồng nhằm giữ gìn tiếng Việt, bồi đắp cội nguồn cho con em kiều bào.

Trước thực tế nhiều trẻ em gốc Việt tại Canada, đặc biệt là thế hệ thứ hai, thứ ba, ít có cơ hội sử dụng tiếng Việt ngoài phạm vi gia đình, chị Quỳnh Trang nhận thấy nguy cơ đứt gãy ngôn ngữ và bản sắc văn hóa là điều có thể xảy ra nếu không có những can thiệp kịp thời.

Từ trăn trở đó, CVCEC đã triển khai nhiều sáng kiến nhằm tạo môi trường học tập và thực hành tiếng Việt cho cộng đồng. Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, tổ chức này chính thức ra mắt nhóm Tuổi trẻ Việt (Viet Youth Readiness Hub), đồng thời khai giảng lớp tiếng Việt cộng đồng dành cho trẻ từ 4-6 tuổi và giới thiệu Tủ sách tiếng Việt tại Canada. Đây được xem là những viên gạch đầu tiên trong hành trình dài hơi nhằm xây dựng một hệ sinh thái văn hóa-giáo dục dành cho người Việt xa quê.

Điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận của chị Quỳnh Trang và cộng sự là việc gắn dạy tiếng Việt với các giá trị văn hóa truyền thống. Trong buổi học đầu tiên, các em nhỏ được làm quen với tiếng Việt thông qua chủ đề Giỗ Tổ Hùng Vương, với những hình ảnh gần gũi như bánh chưng, bánh dày, câu chuyện về nguồn cội. Cách truyền đạt đơn giản, sinh động giúp các em tiếp cận ngôn ngữ một cách tự nhiên, vui vẻ, đồng thời hiểu thêm về lịch sử và truyền thống dân tộc.

Thực tế cho thấy, những nỗ lực ban đầu đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng. Nhiều phụ huynh bày tỏ sự vui mừng khi con em mình có cơ hội tiếp xúc với tiếng Việt trong môi trường thân thiện, có bạn bè đồng trang lứa. Việc học thông qua hoạt động, hình ảnh trực quan giúp trẻ dễ tiếp thu và ghi nhớ lâu hơn, đồng thời tạo cảm giác gần gũi với văn hóa quê hương.

Triển lãm du lịch và kỳ nghỉ lần thứ 29 của Canada do Đại sứ quán Việt Nam tại Canada tổ chức tháng 4-2026 với sự đồng hành của CVCEC (ẢNH: FB QUYNH TRANG)

Ngoài công việc gìn giữ và phổ biến tiếng mẹ đẻ, chị Quỳnh Trang còn có rất nhiều hoạt động liên kết với quê nhà như tham gia Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam toàn cầu và giữ chức Phó Tổng thư ký, điều hành mạng lưới tại Canada. Đây là sáng kiến do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản) khởi xướng có sự tham gia của nhiều cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Hội người Việt tại các nước, giới học giả, giáo viên, cộng đồng kiều bào.

Trên trang cá nhân, chị Quỳnh Trang chia sẻ: “Hành trình vạn dặm luôn bắt đầu từ những bước đi đúng hướng. Mình quan niệm rằng, giáo dục không có điểm dừng và sự cống hiến cũng vậy. Tiếp nối truyền thống hiếu học của gia đình và quê hương, mình xem việc tham gia điều hành mạng lưới tại Canada là một sứ mệnh quan trọng. Đây là viên gạch tiếp theo trong lộ trình xây dựng hệ sinh thái giáo dục toàn cầu mà mình và CVCEC đang theo đuổi”.

Bên cạnh đó, chị cùng CVCEC tham gia vận động quyên góp trang phục dân tộc đã qua sử dụng để chuẩn bị cho các hoạt động trải nghiệm văn hóa trong Tháng di sản châu Á sắp tới tại Toronto, Canada. Phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Canada tổ chức nhiều chương trình tìm hiểu hệ thống giáo dục Canada cũng như tổ chức hội thảo, hội chợ đậm chất văn hóa Việt…

Một số phụ huynh cũng đề xuất mở rộng các hoạt động của CVCEC vào dịp lễ truyền thống như Trung thu, Tết Nguyên đán hay Quốc tế thiếu nhi, nhằm tạo thêm sân chơi bổ ích cho trẻ em. Đây cũng là hướng đi mà CVCEC đang cân nhắc, với mục tiêu, biến các sự kiện văn hóa thành cơ hội học tập trải nghiệm, nơi tiếng Việt được sử dụng một cách sống động trong đời sống cộng đồng.

Hành trình của chị Quỳnh Trang và CVCEC mới chỉ bắt đầu, với một lớp học nhỏ, một tủ sách mới và một nhóm thanh niên vừa ra mắt. Tuy nhiên, những bước đi này mang ý nghĩa nền tảng, đặt cơ sở cho một chiến lược dài hạn nhằm giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa trong cộng đồng người Việt tại Canada.

KHÁNH MINH