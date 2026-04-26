Xuất hiện đàn cò nhạn quý hiếm ở Huế

Chiều 26-4, ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Huế, cho biết trưa cùng ngày, một đàn cò nhạn quý hiếm với số lượng hàng trăm con bất ngờ xuất hiện tại cánh đồng lúa Văn Giang, xã Phú Hồ, TP Huế.

Cò nhạn, còn gọi là cò ốc, có tên khoa học Anastomus oscitans, là loài chim thuộc họ hạc. Loài này chủ yếu có màu trắng, cánh đen bóng, đuôi ánh lục hoặc tía. Những cá thể trưởng thành có chiếc mỏ đặc trưng với một khoảng hở hẹp do cấu tạo hàm trên cong và hàm dưới uốn ngược. Bộ lông chim trưởng thành thay đổi theo mùa.

Ở Việt Nam, cò nhạn thường xuất hiện nhiều tại Đồng Tháp Mười, miền Tây Nam bộ và các vùng đất ngập nước. Thức ăn chính của loài này là ốc, đặc biệt là ốc bươu vàng, nên được xem là “cứu tinh đồng ruộng” trong việc kiểm soát sinh vật gây hại. Cò nhạn là loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam.

Theo ông Lê Ngọc Tuấn, đây là loài chim quý hiếm, rất ít khi xuất hiện tại khu vực miền Trung nói chung và TP Huế nói riêng. Sự xuất hiện của đàn cò này không chỉ là tín hiệu tích cực cho công tác bảo tồn động vật hoang dã, mà còn cho thấy môi trường sinh thái ở Huế ngày càng an toàn đối với các loài chim di cư.

Hiện Chi cục Kiểm lâm TP Huế đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm địa phương theo dõi, tăng cường bảo vệ đàn cò nhạn; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của việc bảo tồn các loài chim hoang dã, kêu gọi không săn bắt, đánh bẫy hoặc làm tổn hại môi trường sống của chúng.

VĂN THẮNG