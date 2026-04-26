Từ đất Tổ, nối nhịp hành trình non sông

​Khởi tranh từ đất Tổ - Phú Thọ, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM lần thứ 38 khẳng định tầm vóc bằng hành trình xuyên Việt nối liền những địa danh huyền thoại.

Từ lễ dâng hương linh thiêng tại Đền Hùng đến những vòng đua quanh Công viên Văn Lang, vượt những nhịp cầu lịch sử Bến Thủy, Hiền Lương, hay chinh phục các đỉnh đèo khắc nghiệt Ngang, Hải Vân, Khánh Lê, các cua-rơ đã tỏa sáng bằng bản lĩnh và ý chí kiên cường.

​Trên cung đường ấy, sắc áo rực rỡ hòa cùng tiếng reo hò của người dân và học sinh, dệt nên một bức tranh cộng đồng sống động, đầy cảm hứng.

Ban Tổ chức dâng hương tại Khu di tích Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ

Đoàn đua qua "dải lụa" xanh xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Đoàn đua vượt cầu Bến Thủy, xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An

Các tay đua vượt đèo Phú Gia, khu vực Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế (ẢNH: HOÀNG HÙNG)

Các cua-rơ vượt đèo Hải Vân, khu vực Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế để tiến vào Đà Nẵng

Đông đảo người dân đón đoàn đua tại Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu, TPHCM

Đoàn đua vượt dốc Găng, xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk

HOÀNG HÙNG - ĐỨC HUY