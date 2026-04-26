Từ đất Tổ, nối nhịp hành trình non sông

Khởi tranh từ đất Tổ - Phú Thọ, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM lần thứ 38 khẳng định tầm vóc bằng hành trình xuyên Việt nối liền những địa danh huyền thoại.
Từ lễ dâng hương linh thiêng tại Đền Hùng đến những vòng đua quanh Công viên Văn Lang, vượt những nhịp cầu lịch sử Bến Thủy, Hiền Lương, hay chinh phục các đỉnh đèo khắc nghiệt Ngang, Hải Vân, Khánh Lê, các cua-rơ đã tỏa sáng bằng bản lĩnh và ý chí kiên cường.
Trên cung đường ấy, sắc áo rực rỡ hòa cùng tiếng reo hò của người dân và học sinh, dệt nên một bức tranh cộng đồng sống động, đầy cảm hứng.