Bộ đội sẻ chia yêu thương với những mảnh đời nghèo khó

Phát huy phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, từ đồng tiền tiết kiệm, những người lính lặng lẽ sẻ chia, trao sinh kế cho các gia đình nghèo, tiếp thêm động lực vươn lên.

Hai con heo giống giờ đây trở thành tài sản quý giá nhất của chị Phạm Thị Thêm (xã Ba Tô, Quảng Ngãi). Đó là món quà từ nguồn tiền tiết kiệm của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ba Tô trong mô hình “Tiết kiệm bản thân, nhường phần người khó”, giúp chị Thêm và nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn có thêm sinh kế.

Con heo giống được Ban Chỉ huy Quân sự xã Ba Tô trao cho chị Thêm để gây dựng sinh kế

Chị Thêm cho biết: “Tôi sức khỏe yếu, không biết làm gì ra tiền. May mắn được hỗ trợ 2 con heo giống, tôi sẽ cố gắng nuôi tốt”.

Từ đầu năm 2026, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ba Tô đã triển khai mô hình “Tiết kiệm bản thân, nhường phần người khó”, huy động sự đóng góp tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ, qua đó gây quỹ tiết kiệm chung của đơn vị từ 2,5-3 triệu đồng/tháng.

Để duy trì hiệu quả, hằng tháng, mỗi cán bộ, chiến sĩ chủ động tiết kiệm trong sinh hoạt thường ngày bằng nhiều hình thức như cắt giảm chi tiêu chưa cần thiết, tự nguyện đóng góp một phần thu nhập hoặc hiện vật vào quỹ chung.

Từ nguồn quỹ "Tiết kiệm bản thân, nhường phần người khó”, các hoạt động hỗ trợ sửa chữa nhà được thực hiện

Từ nguồn quỹ ấy, những món quà nghĩa tình lần lượt được trao đi, hỗ trợ tiền mặt, cây trồng, con giống đến hỗ trợ sửa chữa nhà cửa…, giúp các hộ gia đình đặc biệt khó khăn từng bước ổn định cuộc sống.

Không chỉ hỗ trợ sinh kế, các cán bộ, chiến sĩ còn nhận đỡ đầu, nâng bước nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Vừa được điều động về cơ sở chưa đầy 3 tháng, đội ngũ sĩ quan quân đội chính quy tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Tịnh đã nhanh chóng triển khai mô hình “Bố đỡ đầu”, tạo điểm tựa, tiếp thêm niềm tin cho nhiều học sinh.

Căn nhà nhỏ của em Phạm Anh Thư (11 tuổi, xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) rộn ràng hơn mỗi khi các "bố đỡ đầu" ở Ban Chỉ huy Quân sự xã ghé thăm.

Thư có em gái song sinh Phạm Bảo Trâm và một anh trai đang học lớp 9. Ba anh em lớn lên trong hoàn cảnh mẹ mất sớm, cha đi làm xa, nương tựa vào ông bà già yếu.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Tịnh nhận đỡ đầu cho hai chị em song sinh

Em Thư chia sẻ: “Trước đây con sợ không được đi học nữa. Nhưng giờ, tháng nào các bố đỡ đầu cũng đến thăm, cho con tiền mua sách vở, còn dạy con học bài nữa. Con vui lắm!”.

Thiếu tá Bùi Thế Dũng, Chính trị viên, Phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Tịnh, chia sẻ: “Chúng tôi về cơ sở không chỉ thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, mà còn xác định phải gắn bó, sẻ chia với người dân. Mô hình “bố đỡ đầu” là cách để sẻ chia thiết thực nhất, giúp các em nhỏ có thêm điều kiện vươn lên”.

Không chỉ xã Sơn Tịnh, Ban Chỉ huy Quân sự xã Long Phụng cũng triển khai mô hình “Bố đỡ đầu”.

Điều đặc biệt là kinh phí duy trì các mô hình này chủ yếu được trích từ chính tiền lương, phụ cấp của cán bộ, chiến sĩ. Những đồng tiền tiết kiệm, những phần quà nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm lớn.

Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, đánh giá: “Những mô hình như “Bố đỡ đầu” không chỉ giúp đỡ về vật chất mà còn tạo dựng niềm tin, tình cảm gắn bó quân – dân ngày càng bền chặt”.

NGUYỄN TRANG