Bắt đầu kỳ nghỉ lễ, các điểm du lịch hút khách

Theo đại diện sân bay Tân Sơn Nhất, trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 (từ 24-4 đến 3-5), sản lượng khai thác dự kiến tăng mạnh, trung bình khoảng 750 chuyến bay/ngày, tăng 12% so với hiện tại.

Từ sáng sớm đến trưa 25-4, ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, các tuyến đường cửa ngõ thủ đô Hà Nội có mật độ phương tiện tăng cao. Tại các tuyến đường Phạm Hùng, Giải Phóng, Vành đai 3 trên cao, đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy... phương tiện xếp hàng dài và di chuyển chậm.

Tương tự, các tuyến quốc lộ 1, 5, 6, 32, các đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Hà Nội - Hải Phòng cũng có phương tiện đông, có đoạn bị ùn ứ nhưng không xảy ra ùn tắc kéo dài. Đặc biệt, tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai có lưu lượng phương tiện tăng mạnh, gấp 3 lần so với ngày thường, do người dân bắt đầu đổ về Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ) để tham dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Cùng ngày, nhiều điểm đến du lịch ở miền Tây chật kín du khách đến tham quan, trải nghiệm. Tại TP Cần Thơ, từ sáng sớm, các điểm du lịch như Cồn Sơn, Mỹ Khánh, chợ nổi Cái Răng… đông nghịt khách du lịch vui chơi, giải trí. Theo Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ, điểm nhấn dịp lễ năm nay là Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ lần thứ XIII thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách.

Tại An Giang, đặc khu Phú Quốc tiếp tục được du khách lựa chọn làm điểm đến trong đợt nghỉ lễ. Đại diện sân bay Phú Quốc cho biết, dịp lễ năm nay, số chuyến bay và hành khách qua cảng dự báo tăng lần lượt khoảng 32% và 44% so với cùng kỳ năm 2025. Trung bình mỗi ngày, cảng đón khoảng 118 chuyến, riêng những ngày cao điểm có thể lên tới 130 chuyến/ngày, tương đương khoảng 22.000 khách/ngày, tập trung ở trục bay từ Tân Sơn Nhất, Nội Bài và Đà Nẵng.

Theo đại diện sân bay Tân Sơn Nhất, trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 (từ 24-4 đến 3-5), sản lượng khai thác dự kiến tăng mạnh, trung bình khoảng 750 chuyến bay/ngày, tăng 12% so với hiện tại. Ba ngày cao điểm 24-4, 29-4 (chiều đi) và 3-5 (chiều về), số chuyến bay có thể lên tới 770 chuyến/ngày.

Lượng hành khách dự kiến trung bình đạt khoảng 125.000 lượt/ngày, tăng 14%, trong đó khách nội địa khoảng 75.000 lượt và quốc tế khoảng 50.000 lượt. Riêng các ngày cao điểm, lượng hành khách có thể lên đến 130.000 lượt/ngày.

Hành khách qua cửa kiểm tra an ninh tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, sân bay Tân Sơn Nhất đã phối hợp với các hãng hàng không và đơn vị phục vụ mặt đất xây dựng phương án khai thác chi tiết, tăng cường điều phối chuyến bay, hạn chế ùn tắc giờ cao điểm. Công tác an ninh, an toàn hàng không cũng được siết chặt. Cảng hàng không khuyến cáo hành khách đến sớm, chuẩn bị giấy tờ đầy đủ và ưu tiên làm thủ tục trực tuyến để tránh quá tải.

* Ngày 25-4, ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong TPHCM cho biết, dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay, các bến phà trọng điểm tại TPHCM sẽ hoạt động hết công suất, huy động tối đa 15 phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.

Theo đó, đơn vị đã xây dựng kế hoạch điều tiết giao thông từ sớm tại hai bến phà Cát Lái (kết nối TPHCM - Đồng Nai) và Bình Khánh (nối Nhà Bè - Cần Giờ). Trong các ngày cao điểm, toàn bộ số phà sẽ được đưa vào vận hành nhằm giãn mật độ phương tiện, hạn chế ùn ứ. Dự kiến dịp này, bến phà Cát Lái phục vụ khoảng 58.000 lượt khách/ngày với 280 chuyến phà đôi; bến phà Bình Khánh phục vụ khoảng 35.000 lượt khách/ngày với 230 chuyến.

Tại Cà Mau, ghi nhận trong ngày 25-4, rất đông du khách đến các khu du lịch tham gia các tour xuyên rừng, cắm trại ven bờ biển… Ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau, cho biết, để đảm bảo an toàn cho du khách, ngăn chặn nạn “chặt chém giá”, sở đã chỉ đạo ngành chức năng các xã phường thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chất lượng của tất cả đơn vị cung ứng dịch vụ, phục vụ khách du lịch.

