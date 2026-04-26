Người dân đất Chín Rồng tưởng nhớ công lao của các Vua Hùng

Sáng 26-4 (mùng 10 tháng 3), hàng ngàn người dân từ nhiều địa phương vùng ĐBSCL đã về Đền thờ Vua Hùng (phường Bình Thủy, TP Cần Thơ) để dâng hương, lễ vật, tưởng nhớ các Vua Hùng.

Dòng người đã nối dài di chuyển vào Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ

Từ sáng sớm, dòng người đã nối dài từ cổng vào khuôn viên Đền thờ Vua Hùng. Người dân mang theo nhiều lễ vật để thành kính dâng lên bàn thờ Quốc Tổ.

Đoàn lãnh đạo TP Cần Thơ di chuyển vào Đền để thực hiện các nghi lễ chính

Để phục vụ lượng khách lớn, lực lượng chức năng đã tăng cường điều tiết giao thông, phân luồng lối vào, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho người dân. Công tác tổ chức được thực hiện chu đáo, giúp hoạt động dâng hương diễn ra thông suốt, hạn chế tình trạng ùn ứ, chen lấn.

Nghi lễ chính được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ tổ chức trang trọng với phần dâng hương, dâng lễ vật và tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng và những bậc tiền nhân.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên (chủ lễ) đọc diễn văn tưởng nhớ các Vua Hùng

Trong không khí thiêng liêng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên (chủ lễ) cho biết: Giỗ Tổ Hùng Vương từ rất lâu đã trở thành ngày hội chung của cả dân tộc, là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước của tổ tiên.

Qua đó, nhắc nhở nhau thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, củng cố tình đoàn kết cộng đồng dân tộc, ra sức bảo vệ thành quả mà tổ tiên đã tạo lập; con cháu Lạc Hồng nguyện mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đền thờ Vua Hùng

Các bạn trẻ xếp hàng chuẩn bị vào Đền thắp hương, tham quan

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, tại TP Cần Thơ, Đền thờ Vua Hùng là công trình có ý nghĩa quan trọng, là biểu tượng sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, điểm hội tụ văn hóa tâm linh, kết nối linh thiêng với Đền Hùng nơi Đất Tổ như mạch nguồn Nam - Bắc một nhà.

Người dân từ nhiều địa phương tại ĐBSCL thắp hương nhân ngày Quốc Giỗ

Sau nghi lễ chính, trong khói hương nghi ngút, tiếng chiêng, trống rộn ràng, dòng người tiếp tục mang theo nhiều lễ vật hướng về khu vực Đền chính để dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Bên cạnh phần lễ, khu vực xung quanh đền còn diễn ra các hoạt động triển lãm, trưng bày, giới thiệu về thời đại Hùng Vương, thu hút đông đảo người dân tham quan, tìm hiểu. Các hoạt động văn hóa – văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc cũng đã góp phần làm phong phú thêm không khí ngày Giỗ Tổ Hùng Vương tại miền sông nước.

Các bạn trẻ trong tà áo dài truyền thống đến dâng hương các Vua Hùng

Hình ảnh dòng người nô nức đổ về Đền thờ Hùng Vương Cần Thơ mỗi dịp mùng 10 tháng 3 đã trở thành nét đẹp văn hóa, góp phần lan tỏa giá trị truyền thống, củng cố tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt ở mọi miền đất nước.

TUẤN QUANG