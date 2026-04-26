Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 26-4 (tức mùng 10-3 Âm lịch - Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Lễ dâng hương trong không khí trang nghiêm, thành kính. Dẫn đầu đoàn đại biểu là 100 con cháu Lạc Hồng trong trang phục cổ, tay giương cao cờ hội, biểu trưng cho truyền thuyết “bọc trăm trứng” của mẹ Âu Cơ.

Đoàn 100 con cháu Lạc Hồng biểu trưng cho truyền thuyết "bọc trăm trứng" của mẹ Âu Cơ.

Đoàn xuất phát từ sân trung tâm lễ hội, lần lượt đi qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung để lên đền Thượng. Đội tiêu binh mang vòng hoa với dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước”, khẳng định đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Khối đại biểu do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu. Từ chân núi, đoàn đại biểu vượt qua 225 bậc đá để đến đền Hạ và chùa Thiên Quang; tiếp tục đi thêm 168 bậc, đoàn tới đền Trung - nơi tương truyền các Vua Hùng từng ngắm cảnh, bàn việc cùng các lạc hầu, lạc tướng; cũng là nơi hoàng tử Lang Liêu dâng bánh chưng, bánh giầy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Từ đền Trung, đoàn đi tiếp 102 bậc đá để đến đền Thượng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, nơi linh thiêng, gắn với việc các Vua Hùng tế trời đất, thần Núi, thần Lúa..., để làm lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Lúc 7 giờ 30 phút cùng ngày, lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng được cử hành trang nghiêm tại Điện Kính Thiên, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Buổi lễ mở đầu bằng 3 hồi chiêng, trống vang vọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Sau lễ dâng hương tại đền Thượng, dâng hoa, dâng hương tại Lăng Hùng Vương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trò chuyện thân mật với các tầng lớp nhân dân tại đây.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày rất đặc biệt. Đây là thời khắc để mỗi người Việt Nam tưởng nhớ các Vua Hùng đã có công dựng nước, tưởng nhớ Tổ Mẫu Âu Cơ, Quốc Tổ Lạc Long Quân, tưởng nhớ bao thế hệ cha ông đã đổ mồ hôi, xương máu, trí tuệ để khai phá đất đai, dựng làng, lập nước, giữ gìn, mở mang bờ cõi, vun đắp văn hiến. Lịch sử Việt Nam luôn gắn với đạo lý. Đạo lý đó rất mộc mạc: uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, chim có tổ, người có tông. Với đạo lý ấy, Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành ngày hội tri ân, ngày hội của tình đồng bào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ với nhân dân tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, giữ nước không dừng ở câu chuyện súng đạn nơi chiến trường như các thế hệ đi trước từng làm. Giữ nước còn là giữ rừng, giữ nguồn nước, giữ xã hội bình yên, giữ nề nếp gia phong, giữ tiếng nói và phong tục tốt đẹp của mỗi dân tộc, giữ sự trong sạch của đội ngũ cán bộ, giữ niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và tương lai đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp tục chăm lo để Đền Hùng ngày càng trang nghiêm, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện; căn dặn, thế hệ trẻ phải làm cho đất nước phát triển mạnh hơn, nhân văn hơn, có vị thế cao hơn...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nêu rõ, đất nước ta nay đã đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, nhưng còn rất nhiều khó khăn thách thức, do đó càng cần tinh thần Hùng Vương, tinh thần biết dựa vào nhau, cùng nhau vượt khó, biết lấy đoàn kết làm gốc, lấy dân làm nền, lấy văn hóa làm sức mạnh, lấy ý chí tự lực tự cường làm động lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục lắng nghe nhân dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết những việc dân cần, dân lo, dân mong.

>>> Một số hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. Ảnh: VIẾT CHUNG và Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Thọ cung cấp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại Thượng Cung thuộc đền Thượng trong quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Hùng

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại Thượng Cung (đền Thượng, trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Hùng)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ với các tầng lớp nhân dân tại Đền Hùng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trò chuyện với người dân tại khu di tích

Người dân, các bậc cao niên và các cháu học sinh trong buổi lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

ĐỖ TRUNG - HỘI QUÂN