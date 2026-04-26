TPHCM trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 26-4, tại Quảng trường - Đền Tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (phường Long Bình, TPHCM), Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TPHCM long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - năm Bính Ngọ 2026.

Đến dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố, lực lượng vũ trang cùng đông đảo nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo, đại biểu dân tộc, đại biểu cựu chiến binh, doanh nhân, kiều bào và nhân dân thành phố.

Lễ khai mạc đã diễn ra trong không khí rộn ràng, mở màn bằng chương trình nghệ thuật "Bản trường ca Lạc Việt" với các tiết mục trình diễn nghệ thuật đặc sắc: Vịnh xuân đất Tổ, ngâm Thần chim lạc - Lời ru sông núi, ca múa Huyền sử Sơn Tinh - Thủy Tinh và Đất Việt ngàn đời. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc đã đọc diễn văn ghi nhớ công ơn Quốc tổ.

Ngay sau bài diễn văn của lãnh đạo thành phố là phần nghi thức đón rước Lễ. Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và nhân dân thành phố đã cùng tham gia đoàn diễu hành nghi thức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương gồm đội hình đoàn rước hoa, quả, bánh Chưng, bánh Giầy, đội hình múa rồng, khối cờ, binh khí, trống - chiêng, nhạc lễ, trầu rượu, lọng, long đỉnh (bát hương, chân đèn, hoa quả), hầu giáp, hầu tế, khối kiệu…

Ban Quý tế đã thực hiện các nghi thức niệm hương, dâng trầm hương, dâng tuần rượu, đọc chúc văn. Đoàn lãnh đạo và các đại biểu, khách mời đã cùng thực hiện nghi thức cúng Lễ tại Nhà Trống Đồng, niệm hương và dâng cúng lễ.

Vào dịp mùng Mười tháng Ba âm lịch hàng năm, những người con đất Việt từ Bắc đến Nam, trong nước cũng như ngoài nước đều hướng về đất Tổ, hướng về cội nguồn dân tộc, thành kính lễ bái Tổ tiên, bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước, qua đó góp phần giáo dục truyền thống lịch sử và tăng cường tinh thần đoàn kết dân tộc, nâng cao trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, xây dựng đất nước.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương có ý nghĩa rất đặc biệt trong đời sống tinh thần của nhân dân Việt Nam, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” cao cả của dân tộc, là nét đẹp văn hóa, niềm tự hào của mỗi người dân nước Việt, đồng thời nhắc nhở nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

* Cùng ngày, tại Khu Văn hóa tâm linh Hồn Việt - Hoa viên Bình Dương (phường Chánh Phú Hòa, TPHCM), Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng năm Bính Ngọ 2026 được tổ chức trang trọng.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự lễ

Tham dự lễ dâng hương có đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và địa phương.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức dâng hương trang nghiêm tại Đền Hùng Bình Dương. Đồng chí Nguyễn Minh Triết cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, địa phương và đại diện các tầng lớp nhân dân thành kính tiến vào chính điện, thực hiện nghi lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Trong làn khói hương trầm lan tỏa, các đại biểu kính cẩn dâng lên bàn thờ Tổ những lễ vật truyền thống như bánh chưng, bánh dày, hoa tươi, trà và rượu, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao dựng nước của các bậc tiền nhân.

Những nghi thức khai trống, khai chiêng, đọc kỳ văn tưởng niệm được tổ chức trang trọng, góp phần tái hiện không gian văn hóa tâm linh đậm đà bản sắc dân tộc.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo TPHCM cùng đoàn đại biểu đã đến dâng hương tại Đền thờ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, vị danh tướng có công lớn trong việc khai phá mở cõi, xác lập chủ quyền phương Nam, đặc biệt là vùng đất Sài Gòn - Gia Định, sau này là TPHCM.

