Mưa lớn gây sạt lở tuyến đường vùng cao Hùng Sơn

Sáng 26-4, ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng), cho biết mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường huyết mạch nối khu vực vùng cao Ch’ơm và Gari (thuộc địa bàn xã).

Vị trí sạt lở nằm gần khu dân cư thôn Pứt – nơi từng xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng vào ngày 4-11-2025 và được đánh giá có nguy cơ cao khi mưa lớn kéo dài. Hiện, khối lượng lớn đất đá đã tràn xuống mặt đường, gây mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Thời gian gần đây, địa phương liên tục xuất hiện mưa vào buổi chiều. Đặc biệt, trận mưa lớn chiều 25-4 khiến tình trạng sạt lở trở nên nghiêm trọng hơn.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân các thôn Pứt và H’juh không di chuyển qua khu vực này trong thời điểm hiện tại; đồng thời chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, đề phòng nguy cơ sạt lở tại các khu vực đồi núi.

Người dân cũng được yêu cầu không tụ tập, đứng gần khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng.

