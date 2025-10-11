Dù đã 20 tuổi, Đinh Hoàng Khít (thôn Hàng Gòn, xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) chỉ cao chưa tới 1m, nặng vỏn vẹn 18kg, trông như một “cậu bé tí hon” giữa bạn bè cùng trang lứa. Thế nhưng, Khít vẫn kiên trì theo đuổi con đường học tập, hiện là học sinh lớp 12C6, Trường THPT Sơn Hà.

Clip: Nghị lực học tập của cậu bé tí hon ở Quảng Ngãi. Thực hiện: NGUYỄN TRANG

Mỗi ngày đến trường là một ngày vui

Mỗi sáng thường lệ, Đinh Hoàng Khít lại cẩn thận đạp chiếc xe đạp nhỏ dành cho học sinh tiểu học, đều đặn vượt quãng đường gần 5km để đến Trường THPT Sơn Hà.

Cô giáo Võ Thị Bích Hiệp đang hướng dẫn em viết từ vựng tiếng Anh. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Giờ học tiếng Anh của lớp 12C6, em ngồi bàn đầu tiên trong lớp, chăm chỉ lắng nghe bài giảng của cô giáo Võ Thị Bích Hiệp và ghi chép cẩn thận trong cuốn vở. Có lúc, em phát âm tiếng Anh chưa đúng, cô Hiệp nhẹ nhàng chỉnh sửa.

Dù đã 20 tuổi nhưng Khít vẫn như "cậu bé tí hon" với chiều cao chưa tới 1m, nặng chỉ 18kg. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Em vẫn cố gắng học tập, đến lớp đầy đủ trong suốt thời gian học tại Trường THPT Sơn Hà. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Cô giáo Hiệp chia sẻ: “Dù khiếm khuyết nhưng em Khít rất cố gắng trong học tập, môn tiếng Anh là môn học khó nhưng em luôn cố gắng tiếp cận. Phần trắc nghiệm, em làm rất tốt, còn phần viết và phát âm thì em còn gặp nhiều khó khăn. Điều tôi quý là dù em chậm hơn các bạn nhưng em luôn cố gắng, không bao giờ bỏ cuộc”.

Khít chơi cùng với các bạn trong lớp. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Em Đinh Hồ Đông Phương là người bạn thân thiết nhất của Khít. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trong lớp 12C6, em Đinh Hồ Đông Phương là người bạn thân thiết nhất của Khít. Ngay từ khi gặp, Phương đã chủ động làm quen và muốn trở thành bạn của Khít. “Hoàn cảnh của Khít rất đặc biệt, cuộc sống gặp nhiều khó khăn nên chúng em luôn muốn giúp đỡ. Môn tiếng Anh, em chia sẻ với bạn phát âm, ghi từ vựng, môn Toán thì hướng dẫn sử dụng máy tính, còn Ngữ văn thì hướng dẫn bạn đọc hiểu bài. Có hôm, em qua nhà, hai đứa học chung cho vui”, Phương chia sẻ.

Cô giáo chủ nhiệm Đinh Thị Thu Hà vẫn nhớ như in cảm xúc trong buổi đầu năm học 2025-2026, khi tiếp nhận học sinh mới của lớp 12C6. “Lúc ấy, tôi thật sự bất ngờ khi thấy một cậu học trò nhỏ xíu ngồi lọt thỏm dưới bàn học,” cô kể. Sau khi tìm hiểu, cô mới biết Khít phải nỗ lực rất nhiều mới có thể theo kịp chương trình học.

Em Khít chia sẻ về cuộc sống và những niềm vui khi được đến trường cùng cô giáo chủ nhiệm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Cô Đinh Thị Thu Hà nhớ lại cảm xúc lần đầu gặp Khít. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Thời gian đầu, Khít khá nhút nhát, ít nói và chỉ lặng lẽ nghe giảng. Nhưng bằng sự động viên của thầy cô và tình thương của bạn bè, em dần trở nên tự tin hơn, hòa đồng hơn với mọi người. “Khít rất thích giờ thể dục, đặc biệt là những buổi đá bóng cùng các bạn”, cô Hà chia sẻ.

Cô tâm sự, đây là lần đầu tiên, tôi chủ nhiệm một học sinh khuyết tật, nên vừa thương, vừa lo. Cô nói: “Tôi luôn cố gắng động viên, khích lệ em nhiều hơn một chút, quan tâm sát sao hơn so với các bạn khác. Tôi cũng nhờ những bạn ngồi cạnh hỗ trợ, để Khít luôn cảm thấy mình được yêu thương”.

Trong vòng tay của bà

Bà Đinh Thị Ninh (80 tuổi), bà ngoại của Khít, nghẹn ngào kể: “Lúc sinh ra, Khít chỉ nặng chừng 0,8kg, nhỏ bằng bàn tay người lớn, dù sinh đủ tháng đủ ngày”. Từ khi mới lọt lòng, em đã thiệt thòi hơn bao đứa trẻ khác. Chưa tròn một tuổi, ba mẹ bỏ nhau, cha đi biệt xứ, mẹ đi bước nữa, Khít ở lại nương nhờ nơi vòng tay ông bà ngoại.

Sau giờ học, Khít đạp chiếc xe đạp nhỏ về nhà. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Nhiều người đã quen hình ảnh cậu bé lớp 12 nhỏ nhắn trên chiếc xe đạp dành cho học sinh tiểu học. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bà Ninh cho biết: “Hồi đó, tôi chẳng biết xin sữa ở đâu cho cháu, nên đành nấu cháo loãng cho cháu ăn. Nhà có nuôi mấy con gà, lâu lâu tôi lại bắt một con nấu cháo cho cháu”. Dẫu tuổi đã xế chiều, thân thể gầy yếu, bà vẫn gồng mình chăm ông đau ốm và cháu nhỏ, gánh vác cả gia đình.

Bà ngoại của Khít đã 80 tuổi vẫn cố gắng nuôi cháu từng ngày. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Khít muốn đi học, bà góp từng đồng mua cho cháu vở, sách đến trường. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bà Ninh nhớ lại, ngày cháu ngoại bày tỏ mong muốn được đi học, bà vừa mừng vừa lo. Gom góp từng đồng, bà mua cho cháu vài quyển vở và chiếc xe đạp nhỏ làm phương tiện đến trường. “Nhiều hôm, cháu không có tiền ăn sáng, tôi phải chạy đi mượn 20.000 đồng cho cháu. Cháu muốn đi học thì tôi cũng cho đi, miễn cháu vui là được”.

Bà ngoại chia sẻ về cuộc sống của hai bà cháu. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Em Khít chia sẻ: “Em biết mình thiệt thòi hơn các bạn, sinh ra không được như mọi người nên đôi khi cũng buồn, nhưng em không cho phép mình tự ti. Em luôn cố gắng, nỗ lực mỗi ngày để không phụ lòng ông bà đã nuôi em. Em sẽ cố gắng đậu đại học, được theo đuổi đam mê làm YouTuber và chơi bóng đá, hai điều em rất yêu thích”.

Khít phụ bà chăm lo cho đàn gà. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Khít ước mơ đậu đại học để bà ngoại không còn khổ cực. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Thầy Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường THPT Sơn Hà, cho biết: “Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch riêng dành cho học sinh khuyết tật. Trong đó, phân công giáo viên phụ trách cụ thể, thiết kế kế hoạch giảng dạy và bộ đề kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ phù hợp với năng lực của từng em. Giáo viên chủ nhiệm là những người có kinh nghiệm để có thể hỗ trợ cho học sinh khuyết tật trong học tập”. Bên cạnh đó, Đoàn trường cũng triển khai nhiều hoạt động giáo dục như văn nghệ, câu lạc bộ đọc sách, tạo môi trường thân thiện để các em cùng tham gia.

Thầy cô giáo Trường THPT Sơn Hà luôn động viên em Khít cố gắng học tập chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Thầy Tùng cho biết: “Nhà trường thực hiện các quy định, nghị định về chế độ, chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh khuyết tật. Dù số tiền không lớn, nhưng là nguồn động viên giúp các em có thêm nghị lực đến trường. Ngoài ra, nhà trường còn kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có em Khít”.

