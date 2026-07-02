Nghĩa tình vùng biên

Chuyện vui của em Thào Mí Nô

Thời tiết cuối tháng 6 khá ẩm ương, đang nắng gắt lại đổ mưa. Đón chúng tôi ở Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lũng Chinh là các thầy cô gắn bó với ngôi trường vùng biên bao năm nay. Ai cũng vui mừng khi thấy đoàn công tác xã hội của Báo SGGP trở lại.

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, trao thêm 5 triệu đồng hỗ trợ gia đình em Thào Mí Nô. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Lần này, em Thào Mí Nô đón chúng tôi với nụ cười rạng rỡ. Các thầy dùng xe máy chở chúng tôi về tận nhà Nô ở tít đỉnh đồi. Con đường đèo dốc quanh co, cách xa trường gần chục km, xe đi còn khó, nhưng Nô vẫn đi bộ đến trường, bất kể nắng mưa. Cậu học trò người Mông đã học lớp 7 nhưng dáng vẻ nhỏ như học sinh lớp 3. Lần trước, vào đúng những ngày lạnh nhất của mùa đông năm 2025, khi chương trình “Áo ấm đến trường” của Báo SGGP đến đây, Nô ngồi lọt thỏm giữa các bạn với ánh mắt đờ đẫn. Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương bắt gặp ánh mắt của cậu bé. Bà đến hỏi chuyện em và quyết định hỗ trợ cá nhân với mong muốn thầy cô đưa em đi khám mắt. Kết quả khám cho thấy Nô bị đục thủy tinh thể bẩm sinh nên không thể nhìn rõ.

Hoàn cảnh Nô rất khó khăn, bố mất sớm, mẹ bỏ đi nên 3 chị em Nô phải tự sống nương tựa nhau, trong đó chị gái đầu cũng bị bệnh giống Nô và đã sống loanh quanh trong nhà suốt 17 năm. Chị em Nô sống trong gian nhà ẩm thấp ở vùng núi đá. Đó là lý do mà chị em Nô không thể khám mắt... Bước ngoặt đến với Nô khi bản tin về em đăng trên Báo SGGP, bạn đọc gần xa đã hỗ trợ số tiền 30 triệu đồng để giúp đỡ Nô. Vậy là Nô đã được phẫu thuật và sáng mắt. Thầy giáo chủ nhiệm sắm thêm cho em 1 chiếc giường, mua thêm bộ bát đũa… Đặc biệt, gia đình đã dùng số tiền hỗ trợ mua một chú bò 16 triệu đồng để gia tăng thu nhập. “Không có bạn đọc Báo SGGP, chúng tôi không thể có hạnh phúc này”, bà Chá Thị Sông, bà nội Nô, rưng rưng nói.

Thầy Lò Mí Ly, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lũng Chinh, chia sẻ, thiếu thốn cái ăn, cái mặc, nhiều người dân không cho con đi học. Đầu năm học, giáo viên phải đến từng nhà vận động các em đến lớp, có em đã đồng ý nhưng rồi lại thôi, nên thầy cô cứ phải trở đi, trở lại mấy lần... Dù vất vả nhưng khi nhìn thấy học sinh vui tươi nhảy nhót ở sân trường, thầy cô lại trào lên niềm hạnh phúc, hạnh phúc được chắp cánh cho tương lai các em…

“Quả ngọt” của lòng nhân ái

Thào Mí Nô không phải là hoàn cảnh khó khăn nhất mà chúng tôi gặp trên hành trình mang chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường”, “Áo ấm đến trường” đến với các trường vùng biên giới. Những năm qua, vào những ngày đông lạnh giá, chúng tôi đã vượt hàng ngàn km mang hàng ngàn chiếc áo ấm, học bổng cũng như những công trình dân sinh thiết thực đến với học sinh vùng biên. Những địa bàn xa xôi nhất của Tổ quốc đều đã in dấu chân những người làm Báo SGGP. Sủng Máng là địa bàn xa xôi, đời sống bà con nơi đây rất khó khăn, địa hình chủ yếu là núi đá, ít đất canh tác, không có nước sạch.

Ở lần thứ 2 trở lại, Báo SGGP đã khởi công công trình nhà ăn Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lũng Chinh, do Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Nhân Hòa (TOSHIKO) tài trợ, trị giá gần 250 triệu đồng. Nhà ăn khi hoàn thành sẽ phục vụ cho 326 học sinh bán trú từ năm học mới.

Đi cùng đoàn đến tận những bản làng xa xôi, heo hút nhất, ông Hà Thế Nhân, Giám đốc Công ty TOSHIKO, xúc động: “Lần đầu tiên vượt qua những cung đường xa xôi, hiểm trở của miền núi phía Bắc, đặt chân đến Sủng Máng, trong lòng dâng lên những cảm xúc rất lạ. Đường sá, hạ tầng ở đây thực sự vượt quá suy nghĩ của tôi. Sự thiếu thốn, thiệt thòi của trẻ em vùng cao thôi thúc chúng tôi phải làm nhiều điều hơn nữa cho các em. Trong khả năng của doanh nghiệp, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Báo SGGP trong những hoạt động thiện nguyện sắp tới, có nhiều chuyến đi đến với trẻ em vùng cao hơn nữa”…

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, cho biết: Trong hành trình hơn nửa thế kỷ đồng hành cùng đất nước, Báo SGGP không chỉ thực hiện nhiệm vụ của một cơ quan báo chí, mà luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm xã hội của mình. Chúng tôi hiểu rằng, phía sau mỗi con chữ trên mặt báo là những số phận cần được sẻ chia; phía sau mỗi bản tin về giáo dục là những em nhỏ đang ngày ngày vượt núi, băng đèo đi tìm con chữ; phía sau những con số thống kê về khó khăn của vùng sâu, vùng xa là biết bao ước mơ đang chờ được chắp cánh… Vì thế, Báo SGGP đã không ngừng thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên khắp mọi miền đất nước, mở rộng đối tượng thụ hưởng.

Mỗi tấm lòng được trao gửi hôm nay sẽ trở thành động lực để các em học sinh vững bước trên con đường học tập. Đó cũng chính là mục tiêu mà Báo SGGP luôn theo đuổi: kết nối yêu thương, lan tỏa trách nhiệm và cùng cộng đồng vun đắp tương lai cho thế hệ trẻ.

Ngày 2-7-2026, Báo SGGP phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng làm lễ khởi công xây dựng Phòng Tin học tại điểm trường thôn 1 của Trường Tiểu học và THCS La Dạ. Công trình được xây dựng và trang bị hoàn toàn mới, phục vụ 97 học sinh tại điểm trường. Công trình trị giá gần 203 triệu đồng, do Công ty TOSHIKO tài trợ. Trước đó, ngày 22-5-2026, Báo SGGP và Công ty TOSHIKO đã trao 673 chiếc áo khoác và 20 suất học bổng, trị giá 120 triệu đồng, tặng các em học sinh Trường Tiểu học và THCS La Dạ.

PHAN THẢO