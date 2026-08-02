Trao học bổng tiếp sức trẻ mồ côi, khuyết tật

Sáng 2-8, Hội Phụ nữ Từ thiện TPHCM tổ chức chương trình “Nhịp cầu ước mơ” và “Tiếp sức vượt khó”, trao học bổng cho học sinh hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn năm học 2026 – 2027.

Đại diện Hội Phụ nữ Từ thiện TPHCM trao học bổng đến trẻ hiếu học, hoàn cảnh khó khăn

Tại chương trình, Hội Phụ nữ Từ thiện TPHCM trao 161 suất học bổng đến các em học sinh, sinh viên đang theo học từ bậc tiểu học đến đại học (mỗi suất trị giá từ 1-2 triệu đồng tùy cấp học).

Các em thuộc diện được hỗ trợ gồm trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật, có cha mẹ khuyết tật hoặc mồ côi cha, mẹ, cả cha lẫn mẹ. Tổng kinh phí chăm lo hơn 230 triệu đồng do các nhà hảo tâm, các tổ chức hỗ trợ.

Ngoài trao học bổng, trong năm học 2026-2027, Hội sẽ chăm lo 208 em học sinh là trẻ tại cộng đồng với tổng kinh phí tài trợ gần 2 tỷ đồng.

Chương trình “Nhịp cầu ước mơ” và “Tiếp sức vượt khó” được Hội Phụ nữ từ thiện TPHCM thực hiện trong 15 năm qua đã tiếp sức hàng ngàn lượt trẻ hoàn cảnh khó khăn, mồ côi tiếp tục con đường học tập. Bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ Từ thiện TPHCM cho biết, chương trình thể hiện sự quan tâm của các nhà hảo tâm với thế hệ tương lai của đất nước.

Trẻ hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng "Nhịp cầu ước mơ"

“Các cháu được nhận học bổng, có nhiều cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, đang sống nhờ vào ông bà và người thân. Vì vậy, cô mong các cháu luôn nỗ lực trong cuộc sống và học tập để trở thành người hữu ích trong tương lai. Các cháu hãy tin rằng dù xuất phát điểm của mỗi chúng ta khác nhau, nhưng nếu có sự cố gắng thì tương lai sẽ tốt đẹp hơn”, bà Huệ nhắn gửi.

Trao hoa tri ân các nhà hảo tâm tài trợ học bổng cho trẻ hoàn cảnh khó khăn

Đại diện nhà hảo tâm trao khen thưởng đến học sinh đạt thành tích cao tại các mái ấm

Theo bà Huệ, hiện nay Hội đang bảo trợ, chăm lo về mặt tài chính cho 74 trẻ ở các mái ấm: Ánh Sáng, Ga Sài Gòn và Bà Chiểu. Trong năm học 2025-2026, nhiều trẻ có kết quả học tập đáng khích lệ. Dịp này, Hội trao khen thưởng đến học sinh khá, giỏi tại các mái ấm.

Khen thưởng học sinh tại mái ấm đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi

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