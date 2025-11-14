“Nghịch lý tuổi già”: Khi già đi là thời gian thú vị nhất

Ngày 14-11, tại TPHCM, tác giả, nhà báo Trần Ngọc Châu tổ chức buổi gặp mặt và giới thiệu ấn phẩm " Nghịch lý tuổi già" do NXB Trẻ ấn hành. Đây là quyển sách thứ 8 của ông.

Tác giả Trần Ngọc Châu chia sẻ tại chương trình. Ảnh: HỒNG ÂN

Cuốn sách tổng hợp những bài viết, bài luận ngắn có tính thời sự được tác giả đăng tải trên tạp chí Suckhoecong.vn trong suốt gần 3 năm qua, gồm câu chuyện về những người bạn già, những người đã và đang trải qua những thử thách của quá trình lão hóa. Từ đó, tác giả thấu hiểu và chia sẻ lòng can đảm khi đối mặt với tuổi già, thôi thúc bạn đọc khám phá ý nghĩa của độ tuổi đặc biệt này. Ngay phía sau bìa sách là lời động viên: “Nghịch lý là thời gian sống đến già của chúng ta vô cùng thú vị! Không tin? Hãy già đi sẽ biết!”.

"Nghịch lý tuổi già" được NXB Trẻ ấn hành tháng 11-2025. Ảnh: HỒNG ÂN

Chia sẻ tại chương trình, tác giả Trần Ngọc Châu cho biết, quyển sách không chỉ dành cho người già, mà còn là hành trang để người trẻ chuẩn bị cho tuổi già của mình. Nghĩ đến độ tuổi xế chiều, nhiều người thường có tâm lý sợ hãi, trốn tránh, nhưng không biết rằng phía trước vẫn còn nhiều niềm vui đang đón chờ.

Đông đảo đồng nghiệp và học trò đã đến chia vui với tác giả Trần Ngọc Châu. Ảnh: HỒNG ÂN

Với gần 300 trang, 4 chương sách lần lượt dẫn dắt bạn đọc qua các chủ đề: Tuổi già - Quà tặng của thời gian, Già mà khỏe, Già mà vui, Già mà không tụt hậu. Có những điều cần được nung nấu và gìn giữ bởi thời gian, để khi xuất hiện đúng lúc, niềm hạnh phúc mới đong đầy và trọn vẹn. Đó cũng chính là giá trị mà tác giả gửi gắm, chỉ khi được sống đủ lâu, đủ già, người ta mới có dịp được tận hưởng niềm vui đặc biệt này.

Tác giả Trần Ngọc Châu ký tặng sách cho bạn đọc. Ảnh: HỒNG ÂN

Tác giả Trần Ngọc Châu cho biết, toàn bộ số tiền từ việc bán sách Nghịch lý tuổi già sẽ được tặng cho Quỹ Học bổng Saigon Times Foundation để giúp đỡ các học sinh vùng lũ tại miền Trung.

HỒNG ÂN