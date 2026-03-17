Thực tiễn làm phá sản mọi luận điệu xuyên tạc

Tỷ lệ hơn 99% cử tri tham gia bầu cử trong ngày 15-3 là minh chứng khách quan nhất cho niềm tin của nhân dân. “Con số biết nói” này đã đập tan mọi mưu đồ, luận điệu xuyên tạc của các phần tử thù địch, cơ hội.

Bức tranh dân chủ sinh động

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân (ĐB HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 15-3 phản ánh kỳ vọng lớn lao về việc kiện toàn bộ máy nhà nước nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Minh chứng sinh động nhất cho sự thành công của cuộc bầu cử chính là sự hưởng ứng nhiệt thành của người dân.

Đông đảo cử tri tại TPHCM tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 15-3. ẢNH: HOÀNG HÙNG

Trước thềm bầu cử, một số đối tượng cho rằng người dân thờ ơ, không muốn đi bầu, thiếu tin tưởng vào tính dân chủ. Tuy nhiên, theo báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến 23 giờ ngày 15-3, đã có gần 76,2 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu (đạt tỷ lệ 99,68%). Tính dân chủ và sự đồng thuận, hưởng ứng của xã hội với cuộc bầu cử còn được khắc họa qua những hình ảnh, khoảnh khắc ấn tượng.

Đó là hình ảnh cụ Hồ Thị Lúi, người Ca Dong (106 tuổi, Đà Nẵng) chống gậy đến điểm bỏ phiếu ở bản Ayun, xã Nam Trà My; cụ Dương Thị Sáo (109 tuổi, Quảng Trị) gương mẫu đến dự lễ khai mạc và tự tay bỏ phiếu; vợ chồng cụ Lê Trọng Ngữ (100 tuổi) và cụ Vũ Thị Yên (98 tuổi) tại Nghệ An dù tuổi đã cao vẫn trọn vẹn ý thức công dân... Đó cũng là sự tiếp nối thế hệ được thể hiện qua sự háo hức của lớp trẻ. Nhiều sinh viên tại các trường đại học, các bạn trẻ đã chia sẻ niềm tự hào khi lần đầu cầm lá phiếu, cảm nhận sâu sắc trách nhiệm lựa chọn những đại biểu dân cử xứng đáng.

Cuộc bầu cử lần này cũng tính toán kỹ lưỡng đến việc thực hiện quyền bầu cử của những người yếu thế hoặc đang chịu sự quản lý đặc biệt của pháp luật. Nhiều thùng phiếu đã được mang đến tận nhà hỗ trợ các cử tri có sức khỏe yếu, khuyết tật. Những người bị tạm giữ, tạm giam ở các trại tạm giam cũng được tạo điều kiện để bỏ phiếu đúng quy định. Trên mạng xã hội, rất nhiều hình ảnh người dân và gia đình cầm lá phiếu trên tay đã được đăng tải, chia sẻ rộng rãi với những cảm xúc tích cực. Một bức tranh dân chủ sinh động đã được tạo dựng. Quyền làm chủ của nhân dân được thực thi bình đẳng, rộng khắp, từ đô thị đến miền núi, từ người trẻ đến bậc cao niên.

Vạch trần những âm mưu đi ngược lòng dân

Với lần bầu cử này, đối diện với những luận điệu rêu rao tẩy chay, mỉa mai và kích động, chúng ta không cần dùng đến những ngôn từ lớn lao để phản bác. Bản thân thực tiễn khách quan và các dữ liệu thống kê khoa học đã tự làm nhiệm vụ đó một cách thuyết phục nhất. Tỷ lệ cử tri đi bầu gần như tuyệt đối đã biến những lời vu cáo trở nên vô giá trị.

Khi đại đa số người dân tự giác, hồ hởi bước đến thùng phiếu, những tiếng nói chống đối trên mạng xã hội chỉ tự phơi bày sự lạc lõng, cô đơn của một bộ phận thiểu số đi ngược lại dòng chảy của dân tộc. Trước các luận điệu bấu víu vào quy trình thủ công để bịa đặt về sự “thiếu minh bạch”, thì hệ thống quản lý dữ liệu số áp dụng trong lần bầu cử này đã trở thành “tấm khiên” vững chắc phản bác mọi sự hoài nghi. Người dân có thể dễ dàng tra cứu thông tin cá nhân, tiểu sử, chương trình hành động của người ứng cử thông qua các nền tảng trực tuyến một cách rõ ràng, chi tiết; từ đó có đủ thời gian và dữ liệu để đưa ra quyết định “chọn mặt gửi vàng”.

Trong ngày bầu cử, hệ thống phần mềm báo cáo tiến độ đã phát huy tác dụng để có thể cập nhật chính xác đến từng cá nhân và từng phần trăm tỷ lệ bỏ phiếu. Điều này cho thấy năng lực quản trị hiện đại, nhanh chóng và chính xác, đảm bảo mỗi lá phiếu đều được ghi nhận trung thực. Chuyển đổi số không chỉ là công cụ cải cách hành chính, mà ở góc độ chính trị, đây chính là giải pháp kỹ thuật bảo vệ tính toàn vẹn của nền dân chủ.

Trong cơ cấu những người ứng cử, theo kết quả hiệp thương lần thứ 3, toàn quốc có 864 người ứng cử ở 182 đơn vị để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội. Tỷ lệ cạnh tranh đạt 1,73 người/1 đại biểu, trong đó số người ứng cử do địa phương giới thiệu chiếm áp đảo (647 người). Người ứng cử đều là những người đã được thử thách, tôi luyện qua thực tiễn và có uy tín cao. Việc bôi nhọ cá nhân không thể che khuất được thành tích và những đóng góp cụ thể của họ cho quốc kế dân sinh. Điều này phủ nhận hoàn toàn luận điệu “Đảng cử, dân bầu” mà các đối tượng xấu vẫn rêu rao.

Dân chủ không phải là những định nghĩa mang tính áp đặt từ bên ngoài, mà được đo lường bằng sự hài lòng, sự tham gia thực chất của người dân vào việc xây dựng bộ máy quản lý nhà nước. Cuộc bầu cử ngày 15-3 đã diễn ra thành công tốt đẹp dựa trên tinh thần thượng tôn pháp luật và ý thức công dân sâu sắc.

Nhìn vào dòng người đi bỏ phiếu và những “con số biết nói”, chúng ta có quyền vững tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân, “con tàu” Việt Nam đang hội tụ đủ sức mạnh và trí tuệ để tự tin rẽ sóng, tiến vào kỷ nguyên phát triển hùng cường.

TS. NGUYỄN QUỲNH ANH