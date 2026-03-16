Tăng hợp lý số kỳ họp Quốc hội, đẩy mạnh hình thức trực tuyến

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, ký ban hành Kết luận số 09-KL/TW ngày 10-3-2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Theo Kết luận số 09-KL/TW, tại phiên họp ngày 27-2-2026, sau khi nghe Đảng ủy Bộ Tư pháp báo cáo đề án "Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới" và ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thông qua đề án.

Kết luận nêu rõ, mục tiêu của việc hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật là tạo lập một hệ thống pháp luật hiện đại, hợp lý, khoa học, bao quát đầy đủ các lĩnh vực của đời sống xã hội; làm tiền đề xây dựng hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, tinh gọn, thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận; bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; thúc đẩy kiến tạo phát triển, đưa pháp luật thành lợi thế cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn tới.

Một trong những nội dung trọng tâm là đẩy mạnh hoàn thiện pháp luật phục vụ kiến tạo phát triển, phát huy vai trò dẫn dắt, “đi trước mở đường” của pháp luật; đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh. Kết luận cũng nhấn mạnh việc chú trọng ban hành chính sách đặc thù, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát nhằm hình thành các lực lượng sản xuất, phương thức sản xuất, lĩnh vực kinh tế mới; khuyến khích phát triển các ngành, nghề, địa bàn, nhóm đối tượng ưu tiên; ưu tiên ban hành các quy định tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho hoạt động của bộ máy nhà nước theo mô hình chính quyền 3 cấp và pháp luật về đầu tư, kinh doanh, góp phần đưa môi trường đầu tư của Việt Nam vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN năm 2028.

Kết luận cũng yêu cầu tiến hành tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tuyệt đối không để cài cắm lợi ích, tác động tiêu cực đến cấu trúc hệ thống pháp luật; đồng thời đổi mới mạnh mẽ công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật theo hướng văn bản hợp nhất là căn cứ chính thức trong viện dẫn, áp dụng pháp luật, được trình và đăng tải đồng thời với văn bản sửa đổi, bổ sung.

Đáng chú ý, Kết luận số 09-KL/TW yêu cầu tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động lập pháp của Quốc hội theo hướng tăng hợp lý số kỳ họp, nhất là theo hình thức trực tuyến, gắn với phát huy vai trò của đại biểu Quốc hội chuyên trách và các đoàn đại biểu Quốc hội. Trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, nghiên cứu cơ chế cho phép Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ ban hành văn bản điều chỉnh quy định của luật trong trường hợp khẩn cấp, cấp bách mà Quốc hội không thể họp, hoặc điều chỉnh nội dung mang tính kỹ thuật để kịp thời xử lý một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Chính trị giao Đảng ủy Quốc hội chủ trì, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, chương trình lập pháp năm 2026 và các năm tiếp theo; tiến hành tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật theo định hướng của Kết luận.

Đảng ủy Chính phủ bám sát các giải pháp của đề án, chỉ đạo Đảng ủy Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới; đồng thời sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2 năm 2026, có hiệu lực từ ngày 1-3-2027.

LÂM NGUYÊN