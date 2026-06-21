Ngược xuôi gom bơ mùa thu hoạch

Bơ là loại cây ăn trái được trồng xen nhiều trong vườn nhà dân khu vực phía Tây Gia Lai, mang lại nguồn thu đáng kể. Mỗi khi vào mùa thu hoạch, những người thu mua lưu động lại len lỏi đến từng vườn cây để tìm mua bơ của người dân.
Gắn bó với nghề thu mua bơ, họ rong ruổi trên những chiếc xe máy gắn hai sọt lớn hai bên. Trên xe là những chiếc vợt lưới, vợt vải cán dài – dụng cụ quen thuộc để hái bơ trên những cây cao. Sau khi thỏa thuận giá với chủ vườn, họ thường kiêm luôn việc thu hoạch, tự tay hái bơ và vận chuyển về các điểm tập kết.
Từ khoảng 7 giờ sáng, những người thu mua bơ bắt đầu hành trình len lỏi qua các khu vườn để tìm nguồn hàng. Họ rong ruổi hàng chục km qua nhiều địa phương với hy vọng gom đủ lượng bơ như mong muốn. Đến trưa, hai sọt bơ trên xe thường đã đầy ắp, được chở về các điểm tập kết để bán lại cho các đại lý.
Khu vực dốc Hàm Rồng, thành phố Pleiku trước đây, là nơi tập trung nhiều đại lý thu mua bơ của Gia Lai. Sau khi được thu mua từ các nhà vườn, bơ được đưa về các điểm tập kết để phân loại, đóng gói rồi vận chuyển đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành.
Suốt nhiều ngày ghi nhận thực tế, chúng tôi chứng kiến dòng xe máy chở đầy bơ nối đuôi nhau từ các khu vườn đổ về các điểm thu mua. Các đại lý lúc nào cũng tất bật với cảnh cân hàng, phân loại và bốc xếp. Vừa dỡ xong hai sọt bơ, những người thu mua chỉ kịp nghỉ chân chốc lát, uống vội chai nước, lau giọt mồ hôi trên gương mặt rám nắng rồi lại nổ máy, tiếp tục hành trình gom hàng giữa mùa bơ rộ.
Vào mùa bơ chín, mỗi người thu mua lưu động có thể gom được hàng tạ bơ mỗi ngày với nhiều chủng loại khác nhau. Công việc thời vụ này mang lại thu nhập khoảng 300.000 - 500.000 đồng/ngày, góp phần thêm nguồn thu cho nhiều lao động tại địa phương.