Nhiều tháng nay, khi bơ bước vào vụ thu hoạch, những người thu mua bơ lưu động lại tất bật ngược xuôi khắp các vùng trồng bơ phía Tây Gia Lai để gom hàng bán cho thương lái, kiếm thêm thu nhập.

Video: Ngược xuôi gom bơ mùa thu hoạch. Thực hiện: HỮU PHÚC

Những chiếc xe 2 sọt dùng thu gom bơ vườn. Ảnh: HỮU PHÚC

Bơ là loại cây ăn trái được trồng xen nhiều trong vườn nhà dân khu vực phía Tây Gia Lai, mang lại nguồn thu đáng kể. Mỗi khi vào mùa thu hoạch, những người thu mua lưu động lại len lỏi đến từng vườn cây để tìm mua bơ của người dân.

Dụng cụ hái bơ. Ảnh: HỮU PHÚC

Gắn bó với nghề thu mua bơ, họ rong ruổi trên những chiếc xe máy gắn hai sọt lớn hai bên. Trên xe là những chiếc vợt lưới, vợt vải cán dài – dụng cụ quen thuộc để hái bơ trên những cây cao. Sau khi thỏa thuận giá với chủ vườn, họ thường kiêm luôn việc thu hoạch, tự tay hái bơ và vận chuyển về các điểm tập kết.

Những cây bơ nhiều năm tuổi thường có tán rộng, cây cao nên người thu mua vất vả trèo cây để hái. Ảnh: HỮU PHÚC

Từ khoảng 7 giờ sáng, những người thu mua bơ bắt đầu hành trình len lỏi qua các khu vườn để tìm nguồn hàng. Họ rong ruổi hàng chục km qua nhiều địa phương với hy vọng gom đủ lượng bơ như mong muốn. Đến trưa, hai sọt bơ trên xe thường đã đầy ắp, được chở về các điểm tập kết để bán lại cho các đại lý.

Những người đi thu mua bơ. Ảnh: HỮU PHÚC

Khu vực dốc Hàm Rồng, thành phố Pleiku trước đây, là nơi tập trung nhiều đại lý thu mua bơ của Gia Lai. Sau khi được thu mua từ các nhà vườn, bơ được đưa về các điểm tập kết để phân loại, đóng gói rồi vận chuyển đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành.

Bơ sau khi hái được cho vào bao để vận chuyển. Ảnh: HỮU PHÚC

Suốt nhiều ngày ghi nhận thực tế, chúng tôi chứng kiến dòng xe máy chở đầy bơ nối đuôi nhau từ các khu vườn đổ về các điểm thu mua. Các đại lý lúc nào cũng tất bật với cảnh cân hàng, phân loại và bốc xếp. Vừa dỡ xong hai sọt bơ, những người thu mua chỉ kịp nghỉ chân chốc lát, uống vội chai nước, lau giọt mồ hôi trên gương mặt rám nắng rồi lại nổ máy, tiếp tục hành trình gom hàng giữa mùa bơ rộ.

Vào mùa bơ chín, mỗi người thu mua lưu động có thể gom được hàng tạ bơ mỗi ngày với nhiều chủng loại khác nhau. Công việc thời vụ này mang lại thu nhập khoảng 300.000 - 500.000 đồng/ngày, góp phần thêm nguồn thu cho nhiều lao động tại địa phương.

Các xe thu mua bơ từ vườn đưa về bán cho đại lý. Ảnh: HỮU PHÚC

Dụng cụ hái bơ vườn. Ảnh: HỮU PHÚC

Điểm tập kết bơ của các đại lý. Ảnh: HỮU PHÚC

Phân loại bơ. Ảnh: HỮU PHÚC

Bơ được phân loại trước khi vận chuyển đi tiêu thụ. Ảnh: HỮU PHÚC

Vận chuyển bơ vừa phân loại tại đại lý đến điểm tập kết. Ảnh: HỮU PHÚC

Người gom bơ vườn chở bơ đến bán cho đại lý. Ảnh: HỮU PHÚC

Người gom bơ rời đi sau khi bán được hàng. Ảnh: HỮU PHÚC

Cây bơ trĩu quả. Ảnh: HỮU PHÚC

Bơ là cây ăn quả được trồng nhiều ở Gia Lai. Ảnh: HỮU PHÚC

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HỮU PHÚC