Người dân đến “ngày hội pháp luật” nghe tư vấn pháp lý, cảnh báo lừa đảo

Không chỉ là dịp hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, những buổi tư vấn pháp luật đang trở thành “ngày hội” thực sự của người dân. Ở đó, mỗi câu hỏi, mỗi tình huống đời thường được lắng nghe, giải đáp và những cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo, tranh chấp dân sự hay quyền lợi pháp lý được truyền đi rõ ràng, dễ hiểu.

Sáng 5-11, tại trụ sở UBND phường Tân Đông Hiệp, đông đúc người dân có mặt từ sớm để dự Hội nghị Truyền thông và tư vấn pháp luật do Sở Tư pháp TPHCM phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 2 và UBND phường Tân Đông Hiệp tổ chức, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11).

Đông đảo người dân đến dự hội nghị tại phường Tân Đông Hiệp. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Đưa pháp luật đến gần người dân hơn

Khu vực hội trường tiếng cười nói xen lẫn tiếng chào hỏi rôm rả. Cô trưởng khu phố vui vẻ khoe với cán bộ công an phường về mô hình “SOS an ninh trật tự” mà khu phố vừa triển khai hiệu quả. Không khí thân tình, gần gũi, như một buổi sinh hoạt khu dân cư quen thuộc, chỉ khác là hôm nay, người dân đến để nghe chuyện... pháp luật.

Phần tư vấn, trao đổi pháp lý trở nên sôi nổi khi nhiều người dân mạnh dạn nêu thắc mắc. Một cô trung niên hỏi về phân chia tài sản khi sống chung như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn. Một bác khác băn khoăn về việc lập di chúc để tránh tranh chấp sau này. Có người hỏi về vay mượn nợ, mức nào thì có thể khởi kiện ra tòa, hay người có công với cách mạng cần chuẩn bị giấy tờ gì để được hưởng chính sách.

Những câu hỏi tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng lại là phần “vướng” rất thật trong đời sống pháp lý thường ngày. Mỗi vấn đề được cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 2 lắng nghe, hướng dẫn tỉ mỉ, thậm chí liên hệ trực tiếp để hỗ trợ người dân ngay tại chỗ.

Người dân địa phương nêu thắc mắc cần được tư vấn pháp lý. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Đồng chí Lại Viết Văn, Trưởng khu phố Tân Phú 1, cho rằng những buổi tuyên truyền như thế này rất cần được tổ chức thường xuyên hơn, vì pháp luật thay đổi nhanh, trong khi cán bộ cơ sở và người dân lại cần được cập nhật kịp thời. “Đây là dịp để chúng tôi, những người làm công tác ở cơ sở, hiểu rõ hơn chính sách mới, tránh sai sót khi hướng dẫn dân. Càng hiểu luật, mình càng giúp được nhiều người hơn” ông nói.

Cạnh đó, bạn Lê Nguyễn Quỳnh Anh, đoàn viên thanh niên phường Tân Đông Hiệp, nhanh nhẹn phát cẩm nang, hướng dẫn người dân điền mẫu yêu cầu trợ giúp pháp lý. Cô đoàn viên trẻ chia sẻ: “Được tham gia buổi tuyên truyền, em học thêm nhiều điều hay. Sau này, khi sinh hoạt đoàn hoặc làm việc ở khu phố, em có thể truyền lại cho các bạn trẻ khác hiểu đúng, sống đúng với pháp luật”.

Hiểu luật để sống đúng, sống đẹp, sống nghĩa tình

Đồng chí Phạm Văn Ngọ, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp, cho rằng hoạt động tuyên truyền, truyền thông và tư vấn pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11) là việc làm thiết thực, mang ý nghĩa chính trị và pháp lý sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật trong đội ngũ cán bộ và nhân dân địa phương.

Theo đồng chí, hội nghị năm nay tập trung phổ biến những chính sách, quy định pháp luật mới, đồng thời tư vấn pháp lý miễn phí cho người dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế, nhằm giúp mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận thông tin và được hỗ trợ khi cần thiết.

Đồng chí Huỳnh Hữu Tốt, Trưởng phòng Tuyên truyền Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Đồng chí Huỳnh Hữu Tốt, Trưởng phòng Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp, cho biết việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày này không chỉ nâng cao nhận thức pháp lý cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm thực thi đầy đủ quyền con người, quyền công dân trong mắt bạn bè quốc tế.

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt, năm đầu tiên địa phương thực hiện công tác quản lý hành chính nhà nước theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là thời điểm mở ra nhiều cơ hội, song cũng đặt ra không ít thách thức, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý gắn với việc xây dựng nền hành chính phục vụ, thân thiện với người dân và doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật càng có vai trò then chốt. Theo đồng chí, việc giúp mỗi người dân, cán bộ, đảng viên hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật chính là nền tảng để xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, khu phố an toàn, nghĩa tình.

Sáng cùng ngày UBND phường Tân Khánh cũng tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật thu hút khoảng 100 người tham dự, gồm cán bộ Mặt trận khu phố, hòa giải viên cơ sở và người dân trên địa bàn. Ban tổ chức phát tờ gấp tuyên truyền pháp luật cho người dân. Ảnh: VĂN CHÂU Tại buổi tuyên truyền, ông Cao Ngọc Lộc, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước số 2 TPHCM, đã chia sẻ các nội dung thiết thực liên quan đến Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, đồng thời hướng dẫn người dân nhận diện, phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo qua mạng đang gia tăng thời gian gần đây. Đến từ khu phố Cây Chàm, ông Vương Minh Hùng, thành viên Ban công tác Mặt trận khu phố, có mặt từ sớm và chăm chú ghi chép từng nội dung. Ông chia sẻ: “Tôi thường tự tìm hiểu pháp luật qua báo đài, nhưng được nghe tuyên truyền trực tiếp như thế này thì dễ hiểu và gần gũi hơn. Nhất là những điểm mới của Luật Đất đai, rất hữu ích để vận dụng trong công việc và đời sống hằng ngày”.

CẨM NƯƠNG - VĂN CHÂU