Quảng Ngãi: Đề xuất đầu tư 5 cầu treo để người dân đi lại an toàn

Ngày 21-2, ông Đỗ Đăng Dự, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh xem xét đầu tư xây dựng mới 5 cầu treo dân sinh với tổng kinh phí khoảng 30 tỷ đồng.

Cầu treo trên địa bàn xã Đăk Pék đã xuống cấp, địa phương mong muốn được đầu tư, để người dân đi lại an toàn

Các cầu treo được đề xuất sửa chữa, nâng cấp gồm: cầu treo thôn Đắk Rang, cầu treo thôn Đăk Đoát, cầu treo Đăk Trót (thôn Chung Năng), cầu treo Đăk Trót 1 (thôn Đăk Tung) và cầu treo Đăk Trót (thôn Đăk Poi).

Nhiều cầu treo trên địa bàn đầu tư đã lâu, xuống cấp nặng

Theo lãnh đạo UBND xã Đăk Pék, các công trình này đã được xây dựng từ nhiều năm trước, hiện xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là vào mùa mưa lũ khi nước dâng cao, dễ bị hư hỏng, cuốn trôi. Nhiều năm qua, người dân địa phương mong mỏi được đầu tư nâng cấp để bảo đảm việc đi lại an toàn, thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, do nguồn lực ngân sách của xã còn hạn hẹp, địa phương chưa thể tự cân đối kinh phí để triển khai. Việc đầu tư xây dựng mới các cầu treo được xác định là nhu cầu cấp bách nhằm bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày của người dân, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

