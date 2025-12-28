Người dân Phú Quý thuê trực thăng đưa người nhà vào đất liền cấp cứu

Ngày 28-12, mạng xã hội lan truyền câu chuyện một gia đình ở đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) thuê chuyến bay cấp cứu có chi phí “khủng” 450 triệu đồng, đưa người nhà bị đột quỵ vào đất liền cấp cứu. Sự việc xảy ra trong thời điểm thời tiết xấu khiến tàu cao tốc ngừng hoạt động, đường biển từ Phú Quý vào đất liền bị ảnh hưởng.

Theo một lãnh đạo đặc khu Phú Quý, đơn vị cung ứng dịch vụ ban đầu báo giá 450 triệu đồng/chuyến. Sau quá trình thương lượng, mức phí thực tế được thống nhất còn 350 triệu đồng/chuyến. Người bị bệnh phải chuyển vào một bệnh viện ở TPHCM để điều trị là một thầy giáo đang công tác ở đặc khu.

Trực thăng được gia đình bệnh nhân thuê để đưa người từ đảo Phú Quý vào TPHCM cấp cứu. Ảnh: NDCC

Đảo Phú Quý nằm cách đất liền khoảng 56 hải lý, thường xuyên chịu ảnh hưởng của sóng gió mạnh vào mùa gió bấc, khiến giao thông biển nhiều thời điểm tê liệt. Do đó, trong tình huống khẩn cấp cần đưa người bệnh nặng vào đất liền cấp cứu, thuê trực thăng là lựa chọn duy nhất và là giải pháp bất khả kháng. Sau khi thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng, chi phí thuê trực thăng đưa người bệnh đi cấp cứu là quá lớn so với thu nhập người dân đặc khu. Người dân mong mỏi đặc khu sớm có sân bay lưỡng dụng, hoặc có cơ chế đặc thù, quỹ hỗ trợ khẩn cấp cho những chuyến bay cứu người trong mùa biển động.

NGUYỄN TIẾN