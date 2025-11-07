Người dân TPHCM "chạy đua cùng con nước"

Với phương châm "4 tại chỗ", một số địa phương tại TPHCM triển khai các giải pháp ứng phó với triều cường, mưa lũ. Nhờ chủ động, khẩn trương, sâu sát địa bàn nên đã đạt kết quả tích cực, không để xảy ra thiệt hại về người, giảm thấp nhất thiệt hại tài sản.

Rạng sáng 7-11, mưa lớn, nước sông Sài Gòn dâng cao, tràn qua bờ bao vào nhà dân tại khu phố Tân An 2, phường Phú An. Cũng trong những ngày đầu tháng 11, mưa liên tục kết hợp triều cường dâng cao, gây tràn bờ và ngập nhiều nơi ở phường Phú An. Có nơi ngập úng đến 0,5m, người dân phải kê cao đồ đạc để bảo vệ tài sản.

Nước ngập tại nhà một hộ dân ở phường Phú An

Người dân đã có sự chủ động ứng phó với triều cường. Ngoài ra, lãnh đạo phường Phú An chỉ đạo toàn diện công tác ứng phó, phòng chống và khắc phục hậu quả, với tinh thần "chạy đua cùng con nước".

Phường Phú An chủ động triển khai các giải pháp chống ngập

Trong đó, các lực lượng của phường như dân quân, công an chính quy, lực lượng an ninh cơ sở phối hợp cùng người dân khẩn trương gia cố bờ bao, nạo vét rãnh thoát nước, đặt máy bơm tiêu úng và chuẩn bị vật tư dự phòng, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh để khắc phục sự cố.

Kết quả, gia cố được hơn 1900m đường bờ bao, dặm vá hơn 200m đường đê bao xuống cấp; đồng thời hỗ trợ hơn 100 hộ dân kê cao đồ đạc, thiết bị điện, bàn ghế và các vật dụng khác tại các điểm ngập lụt nhằm hạn chế thiệt hại do ngập nước. Một con đường khô ráo khoảng 200m tại khu phố 2, phường Tân An cũng được bà con chung tay làm nên.

Một người dân dùng tay vớt rác từ miệng cống để khai thông dòng chảy tại phường Thuận Giao

Trong khi đó, tại phường Bến Cát, những ngày qua, triều cường kết hợp mưa lớn kéo dài, mực nước trên sông Thị Tính và các tuyến rạch nội ô dâng cao, một số khu vực trũng thấp của phường Bến Cát có nguy cơ ngập sâu.

Trước tình hình đó, UBND phường Bến Cát kích hoạt phương án phòng, chống thiên tai theo cấp độ rủi ro, huy động toàn bộ hệ thống chính trị cơ sở và người dân. Nhờ đó, công tác phòng, chống và ứng phó với triều cường, mưa lớn đã đạt kết quả tích cực, không để xảy ra thiệt hại về người, giảm thấp nhất thiệt hại tài sản.

CSGT Công an TPHCM hỗ trợ người dân

Phường Chánh Phú Hòa còn tổ chức tuyên truyền, thông báo cho người dân qua nhiều kênh thông tin như nhóm Zalo, Facebook.... để chủ động kê cao tài sản, vật nuôi, phương tiện khi triều cường dâng. Sau khi nước rút, lực lượng chức năng phường lại tiếp tục triển khai công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn, đảm bảo an toàn vệ sinh, không để phát sinh dịch bệnh.

Do ảnh hưởng bởi mưa bão, cây xanh bật gốc tại phường Chánh Phú Hòa

Ghi nhận tại phường Chánh Hiệp, đặc biệt là tại khu phố Mỹ Hảo 1, nơi từng chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt triều cường cuối tháng 10 vừa qua, tình hình cũng đã có sự chuyển biến tích cực.

Các lực lượng phường Chánh Phú Hòa cắt tỉa cây xanh, hỗ trợ người dân chống ngập

Nước ngập do triều cường trên tuyến Quốc lộ 13, sáng 7-11

Tại các khu dân cư thuộc phường Bình Hòa, các lực lượng chức năng, trong đó nòng cốt là lực lượng quân sự cùng dân gia cố bờ bao, kê cao đồ đạc, thiết bị điện, bàn ghế và các vật dụng khác. Nhờ chủ động triển khai các giải pháp ứng phó nên các điểm trũng sâu, tiếp giáp sông Sài Gòn, nay thiệt hại từ triều cường đã giảm đáng kể.

Các lực lượng gia cố bờ bao tại các khu vực trũng tiếp giáp sông Sài Gòn

Ngập nước tại nhà một số hộ dân trên địa bàn TPHCM, rạng sáng 7-11

TÂM TRANG